Dieser Dschungelcamp-Teilnehmer ist mit Kate befreundet

Ein seltener Blick hinter die Kulissen der Royals: Podcaster und Radiomoderator Roman Kemp hat gegenüber The Sun verraten, wie vertraut sein Vater Martin Kemp mit Prinzessin Kate (43) ist – und welche überraschend bodenständige Szene sich einst in seinem Elternhaus abgespielt hat. Hintergrund des Gesprächs Mitte November 2025 war die derzeitige Teilnahme seines Vaters an der britischen Version des Dschungelcamps.

Die Prinzessin von Wales habe ihn wegen eines gemeinsamen Projekts zur psychischen Gesundheit kontaktiert, wie Roman im Interview erzählte. Aus einem Video-Call mit Kate wurde mehr: Sie kam für Dreharbeiten ins Haus seiner Eltern in London, trank mit Martin und seiner Frau Tee – und bot sogar an, ihre Schuhe auszuziehen, als sie sah, dass alle anderen in Socken waren. "Die Zusammenarbeit mit ihr war fantastisch", schwärmte Roman, "sie hat mir freundlicherweise auch eine Dankeskarte geschrieben, die ich zu Hause eingerahmt an die Wand gehängt habe." Romans Eltern sind keine Unbekannten: Sein Vater Martin Kemp hat sich als Schauspieler und Musiker in der Band "Spandau Ballet" einen Namen gemacht. Mutter Shirlie Kemp wurde als ehemalige Sängerin bei Wham! bekannt.

Laut Roman pflegt sein Vater seither eine Freundschaft zu Prinzessin Kate. In der Vergangenheit sorgte Roman bereits für Schlagzeilen, als er bei einer royalen Veranstaltung etwas unbeholfen mit Kate zu flirten schien. Vielleicht wurde die Szene im Nachhinein auch fehlgedeutet, wenn man bedenkt, dass beide sich auch abseits öffentlicher Termine kennen. Zwischen Tee und Keksen, ganz ohne royales Protokoll, versteht sich Familie Kemp mit der Prinzessin offenbar am besten.

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance, London, am 19. November 2025.

Instagram / martinjkemp Prinzessin Kemp mit der Familie Kemp, März 2024

Getty Images Roman Kemp, September 2021