Thomas Gottschalk verlor seinen Vater mit 14 Jahren an Krebs

Thomas Gottschalk (75) machte publik, dass er gegen ein epitheloides Angiosarkom kämpft – eine aggressive Form von Krebs. Die Diagnose, die er bereits im Sommer erhielt, stellt einen schweren Einschnitt in das Leben des Moderators dar. Es ist nicht das erste Mal, dass die Krankheit die Familie von Thomas erschüttert: Schon 1964 verlor er seinen Vater Hans an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals war Thomas erst 14 Jahre alt und erlebte den Verlust hautnah mit. Autor Tim Pröse schreibt in seinem Buch "Samstagabendhelden" von diesem schweren Kapitel: Der Jugendliche Thomas legte sich damals in das Bett seines todkranken Vaters, um gemeinsam mit ihm Fernsehsendungen anzusehen – eine Erinnerung, die ihn bis heute begleitet.

Der frühe Verlust des Vaters veränderte Thomas nachhaltig. Nachdem seine Mutter ihm die traurige Botschaft mitgeteilt hatte, entschloss er sich, die Familie zu stärken und ihre Traurigkeit mit Humor zu lindern. Denn die letzten Worte seines Papas waren: "Haltet alle fest zusammen." Dieser Ansatz wurde zum Lebensmotto des späteren Entertainers, der seine Laufbahn als Unterhalter damals im kleinen Kreis der Familie begann. Mit Spontaneität und Charme wurde Thomas später zu einem der erfolgreichsten deutschen TV-Moderatoren, bekannt für Shows wie Wetten, dass..? und seine schlagfertige Art, die Millionen begeisterte. Auch in schweren Momenten hielt er an diesem Grundsatz fest und arbeitete daran, andere Menschen aufzuheitern.

Die Diagnose epitheloides Angiosarkom ist ein harter Schlag für Thomas. Die seltene Tumorart ist besonders heimtückisch, da sie aus Zellen der Blutgefäße hervorgeht und deshalb überall im Körper auftreten kann. Mehrere Operationen sowie starke Schmerzmittel prägten die vergangenen Monate, weswegen Thomas entschied, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Er wolle der Behandlung und seiner Gesundheit die oberste Priorität einräumen. Das TV-Urgestein erhielt die Diagnose im Juli 2025, aber erst Ende November 2025 machte es seinen Kampf publik.

Getty Images Thomas Gottschalk, 2025

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

