Nick Jonas verkündet neues Soloalbum "Sunday Best"

Nick Jonas (33) hat nun auf Instagram spannende Neuigkeiten mit seinen Fans geteilt: Der Sänger und Schauspieler kündigte sein neues Soloalbum "Sunday Best" an, das am 6. Februar 2026 erscheinen wird. Das Solo-Projekt feierte der 33-Jährige zuvor bei einem "Sunday Best Brunch" im Restaurant seiner Familie "Nellie’s Southern Kitchen" in Las Vegas. Dort präsentierte er erste Einblicke in sein neues Werk und spielte Tracks wie "Hope", "Sweet to Me", "Handprints", "You Got Me", "Princesses" und "911", wie Just Jared berichtet.

Bereits am Vorabend hatte Nick laut Just Jared zwei weitere Songs seines kommenden Albums enthüllt: "Gut Punch" und "I Need You" – exklusiv während der "JONAS20: Greetings From Your Hometown"-Tour in Las Vegas. Die Tour markiert das 20-jährige Bandjubiläum der Jonas Brothers und wird für Fans zum besonderen Erlebnis, da die drei Brüder nicht nur gemeinsam, sondern auch solo frische Musik vorstellen. Joe Jonas (36) legte kürzlich sein zweites Soloalbum "Music For People Who Believe In Love" vor, und Kevin Jonas (38) veröffentlichte mit "Changing" seine erste Solo-Single.

Privat und beruflich könnte es für Nick Jonas kaum besser laufen. Mit seiner Frau Priyanka Chopra (43) und der gemeinsamen kleinen Tochter hat er sein privates Glück gefunden. Zudem beweist er immer wieder, wie breit sein künstlerisches Spektrum ist – ob als Sänger, Schauspieler oder Songwriter. Seine Soloprojekte, die er parallel zur Band verfolgt, ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Karriere. Gleichzeitig hat sich im Laufe der Jahre eine besondere Dynamik zwischen den Brüdern entwickelt: Sie geben einander bewusst Raum für individuelle Projekte, um anschließend mit frischer Energie wieder gemeinsam auf die Bühne zurückzukehren. Dieser Wechsel ist längst zu einer Erfolgsformel geworden – ganz zur Freude ihrer Fans.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Jonas, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Jonas, Nick Jonas und Joe Jonas

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers, 2025