Karrieresprungbrett "Riverdale": Lili Reinhart blickt zurück

Lili Reinhart (29) hat im Montagstalk von "Live! With Kelly and Mark" am 24. November offen über die Spuren gesprochen, die Riverdale in ihrer Karriere hinterlassen hat. Im Gespräch mit Gastgeberin Kelly Ripa und Kollege Mark Consuelos, der ab Staffel zwei als Hiram Lodge in der Serie auftauchte, nannte die Schauspielerin ihre Zeit als Betty Cooper "eine perfekte Startrampe". "Ich denke, es war alles. Ich hatte das Glück, in einer Serie zu sein, in der ich wirklich alles machen konnte. Jedes Genre, jede Handlung…", schwärmte sie in der Sendung. Lili betonte, dass sie in aktuellen Rollen immer wieder Elemente wiederfindet, die sie bereits während des Drehs von "Riverdale" gelernt hat.

Bereits vor zwei Wochen hatte Lili in einem Interview mit der Zeitschrift Marie Claire offen über ihre besondere Verbindung zu "Riverdale" gesprochen. "Nenn die Serie verrückt. Das war sie auch. Sie hat mir so viel gegeben, und ich bin sehr dankbar dafür", stellte sie klar und betonte: "Mir ist vollkommen klar, dass ich überhaupt nur in meinem Haus sitze wegen 'Riverdale'. Ich schäme mich nicht dafür." Für Lili war die Teen-Drama-Serie nicht bloß der Karrierestart, sondern auch ein Schlüssel zu ihrem aktuellen Glück – denn durch ein witziges Fan-Video zu "Riverdale" wurde sie auf Jack Martin aufmerksam. Die beiden kamen daraufhin in Kontakt und wurden ein Paar.

Dennoch war die Zeit am Set für Lili nicht immer einfach. In einem Gespräch mit dem Magazin Self berichtete die TV-Bekanntheit offen von ihrer Essstörung während der Arbeit an "Riverdale". Besonders in der sechsten Staffel habe sie mit Selbstzweifeln gekämpft. "Ich mag es wirklich nicht, mir Bilder aus Staffel sechs anzusehen, weil 99 Prozent meiner Gedanken damals nur um meinen Körper kreisten", erinnerte sich die Schauspielerin. Ihre Unsicherheit sorgte laut eigener Aussage oft dafür, dass sie sich innerlich von den Geschehnissen am Set entfernte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart bei der Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Hal & Harper" in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart bei den WIF 2025 Honors im Beverly Hilton in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart bei den 16. Governors Awards in Los Angeles