Knossi verrät: So wird Weihnachten bei ihm zu Hause gefeiert

Wenn es um Weihnachten geht, zeigt sich Knossi (39) von seiner festlichen Seite. In einem exklusiven Interview mit Joyn sprach der Content Creator über die Feiertage in seinem Zuhause. "Wir sind immer mit der ganzen Familie zu Hause", verriet Knossi. Zusammen mit seiner Verlobten Lia Mitrou lädt er an Heiligabend alle zu sich ein, wie diese ergänzte: "Für die Kinder kommt der Weihnachtsmann." Die Weihnachtsdekoration nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. So schwärmt Knossi: "Es ist alles krass geschmückt." Auch beim Essen hat das Paar eine klare Rollenverteilung. Während Lia liebevoll für das Festmahl sorgt, übernimmt Knossi das Bedienen der Gäste. "Und dann gibt es ein großes Fest!"

Das Paar, das seine Verlobung im Frühling 2024 bekannt gab, bildet eine Patchwork-Familie. Knossi hat aus einer früheren Beziehung einen Sohn, der 2019 geboren wurde. Die gemeinsame Zeit mit der Familie scheint ihm besonders wichtig zu sein, vor allem zu besonderen Anlässen wie Weihnachten. Auch für Lia steht das Zusammensein mit den Liebsten im Mittelpunkt. Für die Kinder sorgt das traditionelle Auftreten des Weihnachtsmannes für leuchtende Augen und besinnliche Momente.

Die Liebesgeschichte von Knossi, der sich seine Zähne aktuell rundum erneuern lässt, und Lia liest sich wie aus einem modernen Märchen. Während Lia früher als Hotelfachfrau arbeitete, wurde sie in der Pandemie durch ihre Tätigkeit als Influencerin bekannt. Knossi war von ihrem Online-Auftritt so fasziniert, dass er sie über Instagram anschrieb. Schnell verstanden die beiden sich prächtig und kamen zusammen. Seit ihrer Verlobung wirken sie besonders glücklich und teilen regelmäßig gemeinsame Erlebnisse mit ihren Fans. Weihnachten scheint dabei nur ein weiteres Beispiel für die Harmonie in ihrer Beziehung und die Liebe zur Familie zu sein.

Getty Images Knossi bei "Let's Dance", April 2023

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi und seine Partnerin Lia Mitrou im Juni 2024