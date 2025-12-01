Tragischer Tod: Rapper Poorstacy verstirbt mit nur 26 Jahren

Der US-Rapper Poorstacy ist tot. Der Musiker, mit bürgerlichem Namen Carlito Milfort, verstarb in Palm Beach. Das bestätigte ein Gerichtsmediziner laut TMZ. Er wurde nur 26 Jahre alt. Wie es zum Tod von Poorstacy kam, ist bislang nicht geklärt. Es häufen sich jedoch zahlreiche Kommentare unter seinem jüngsten Social-Media-Post, in denen Suizid angedeutet wird. Offizielle Stellen haben dies aktuell nicht bestätigt.

Die Nachricht löste nicht nur in der Szene Bestürzung aus – Freunde, Weggefährten und Fans trauern um einen Künstler, der Genres sprengte und sich eine treue Community aufbaute. Auf Instagram heißt es unter anderem: "Ich werde dich für immer lieben, Bruder", "Ich wünschte, es gäbe mehr, das wir für dich hätten tun können" oder "Ich liebe dich so sehr, Kumpel, ich verstehe es immer noch nicht. Ich würde dich gerade so gerne anrufen."

Poorstacy machte sich mit einem Mix aus Emo-Rap, Punkrock und Punk-Rap einen Namen. Ein Meilenstein war sein Beitrag zum Soundtrack von "Bill & Ted Face the Music", der dem Projekt eine Grammy-Nominierung einbrachte. Dazu kamen mehrere Kollaborationen mit Travis Barker (50): Gemeinsam veröffentlichten sie drei Songs, darunter den wohl bekanntesten Track "Choose Life". Der aus Florida stammende Künstler galt als aufstrebende Stimme, die die Energie der Punk-Szene mit der Emotionalität des Rap verband.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / poorstacy Poorstacy, Rapper

