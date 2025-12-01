"Wir": Tobias Pietrek macht seine neue Beziehung offiziell

Überraschung! Tobias Pietrek macht seine neue Liebe offiziell – und zwar mit einer ganzen Bilderreihe auf Social Media. Zu sehen ist der Realitystar eng an eng mit einer Frau namens Mina, die er in seinem Instagram-Beitrag verlinkt. Auf manchen Bildern küssen sie sich, auf anderen posieren die Turteltauben frisch verliebt, umarmen sich und strahlen in die Kamera. Dazu schreibt Tobias kurz und bedeutungsschwer: "Chapter – wir." Die Hashtags lassen ebenfalls keine Fragen offen: Es lautet zum Beispiel love, Liebe, wir oder Couplegoals.

Unter dem Post sammeln sich zügig einige liebgemeinte Glückwünsche: Nicht nur Fans, sondern zahlreiche Reality-TV-Kollegen kommentieren Tobias' Liebesglück. Samira Cilingir schreibt beispielsweise: "Herzlichen Glückwunsch!" Auch Paulina Ljubas (28) findet warme Worte: "Freue mich sehr für euch! Da hast du eine ganz tolle Frau gefunden." Zudem freuen sich unter anderem Tommy Pedroni (30), Julian Evangelos (33), Linda Teodosiu (34) und viele weitere für das frischgebackene Paar.

Noch vor wenigen Wochen hatte Tobias durchsickern lassen, dass er eine besondere Person kennengelernt hat. Zu besagtem Zeitpunkt wollte er aber über Namen und Status der Verbindung noch Stillschweigen bewahren. "Es läuft sehr gut, meiner Meinung nach. [...] Ich bin einfach gerade glücklich", plauderte er im Interview mit Promiflash aus. Nun macht der Realitystar endlich Schluss mit dem Versteckspiel und teilt sein Glück mit Mina öffentlich.

Instagram / tobiismile Realitystar Tobias Pietrek mit seiner Freundin Mina

