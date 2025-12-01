Überraschung: Sienna Miller (43) bekommt ihr drittes Kind

Sienna Miller (43) sorgte bei den diesjährigen Fashion Awards in der Royal Albert Hall für eine zauberhafte Überraschung: Die Schauspielerin präsentierte stolz ihren Babybauch auf dem roten Teppich. Sie erwartet ihr drittes Kind und das zweite gemeinsame mit dem Schauspieler Oli Green. Mit einem transparenten, bodenlangen Kleid aus Sarah Burtons Frühjahrskollektion 2026 für Givenchy, das ihr eine ätherische Ausstrahlung verlieh, zog Sienna alle Blicke auf sich. Dieser besondere Moment war eines der Highlights der glamourösen Veranstaltung und ließ die anwesenden Gäste und Fans gleichermaßen jubeln.

Sienna war aber nicht der einzige Promi des Glamour-Abends, der freudige Neuigkeiten verkündete: Auch Ellie Goulding (38) enthüllte bei den Fashion Awards ihre Schwangerschaft. Die Sängerin setzte auf ein eher lässiges Ensemble aus Crop-Top und Lederjacke. Für die "Burn"-Interpretin ist es das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Beau Minniear. Mit dem 28-jährigen Schauspieler ist sie erst seit wenigen Monaten liiert. Aus ihrer Ehe mit Caspar Jopling (33) hat Ellie außerdem einen Sohn, der im Jahr 2021 das Licht der Welt erblickte.

2023 brachte Sienna eine Tochter zur Welt. Damals musste sich die Schauspielerin mit zahlreichen kritischen Stimmen auseinandersetzen, weil sie sich mit 41 Jahren erneut für ein Kind entschied. Im Gespräch mit Elle UK fand Sienna deutliche Worte zu den Vorurteilen, denen sie begegnete: "Es gibt unglaublich viel Lärm dazu und es ist extrem geschlechtergeprägt, unfassbar misogynistisch und antifeministisch." Sie wunderte sich, dass Männer wie Al Pacino (85) oder Robert De Niro (82) in ähnlicher Situation kaum kritisiert würden: "Niemand sagt etwas dazu – und ich liebe diese Leute, sie sind Freunde."

Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London

Getty Images Sienna Miller ihre Tochter Marlowe Sturridge und Oli Green

Getty Images Schwangere Ellie Goulding, Fashion Awards 2025 in London