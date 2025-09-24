Trotz Cheat-Days: So hält Jennifer Aniston ihr Gewicht

Jennifer Aniston (56) hat eines der beneidenswertesten Fitnessgeheimnisse in Hollywood – und trotzdem gönnt sie sich ab und an Cheat-Days. Die Schauspielerin verriet im Gespräch mit People, dass sie sich insbesondere an gemütlichen Abenden mit Freundinnen kleine kulinarische Auszeiten erlaubt. Zu ihren Favoriten zählen "Pizza-Abende, Burger oder mexikanisches Essen", wie sie erklärte. Wenn sie ausgeht, genießt sie gern in ihrem Lieblingsrestaurant ein gutes Essen und einen Martini. Zu ihrem engen Freundeskreis gehören unter anderem ihre ehemaligen Friends-Kolleginnen Courteney Cox (61) und Lisa Kudrow (62) sowie Designerin Jennifer Meyer (48).

Die Schauspielerin betonte jedoch auch, wie wichtig ihr eine bewusste Lebensweise ist. "Ich versuche, ein Gleichgewicht zu halten, indem ich Eiweiß, Gemüse und Wasser in den richtigen Mengen zu mir nehme und Sport treibe", erklärte sie im Interview. Ihr Tag beginnt oft mit einer Mahlzeit aus Avocado und Eiern, ergänzt durch einen Shake mit einer Prise Zimt. Um fit zu bleiben, setzt sie auf Ganzkörper-Workouts, Yoga, Pilates und moderates Cardio-Training. "Wir denken oft, dass wir eine Stunde trainieren müssen, aber schon 10 bis 20 Minuten reichen aus, um den Körper in Bewegung zu bringen", verriet sie Women's Health. Intensive Cardio-Einheiten meidet sie inzwischen, da diese ihre Knie zu sehr beanspruchen.

Jennifer ist bekannt für ihren Lebensstil, der auf Balance und bewusstem Genuss beruht. Ihre Freundin Jennifer Meyer lobte wiederholt Jennifers positive Ausstrahlung, die nicht zuletzt von ihrem Engagement für Fitness und Ernährung stammt. Am liebsten verbringt die Schauspielerin ihre Zeit jedoch in Gesellschaft ihrer Freundinnen, mit denen sie viel lacht und den Alltag hinter sich lässt. Trotz ihres eng getakteten Arbeitslebens, wie bei ihrer Rolle in der Erfolgsserie "The Morning Show", nimmt sie sich bewusst Momente der Entspannung. "Ich setze mich nicht mehr so unter Druck wie früher", gab sie zu und strahlte kürzlich bei der Premiere der vierten Staffel der Serie auf dem roten Teppich in einem eleganten schwarzen Kleid mit einer einzigartigen Gelassenheit.

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Courteney Cox und Jennifer Aniston im Juni 2018

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024