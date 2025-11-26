Trennung: Verstehen sich Samira und Yasin Cilingir besser?

Samira Cilingir und Yasin Cilingir (34) haben kürzlich ihre Trennung öffentlich gemacht und lassen sich scheiden – jetzt überrascht Samira mit einem versöhnlichen Update. In einem Q&A auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob das Ex-Paar sich inzwischen besser verstehe als während der Ehe. "Ja, viel besser", antwortete die ehemalige Love Island-Teilnehmerin und machte damit deutlich, dass sich der Umgang nach dem Beziehungsaus spürbar verändert hat.

Samira erklärte ihren Fans zudem auch, weshalb sich die Dynamik gewandelt hat. "Man streitet nicht mehr", betonte sie und nannte den Grund dafür gleich mit: "Weil es nur noch um die Kinder geht und nicht um uns." Damit zeichnet die Influencerin das Bild einer pragmatischen Trennung, bei der gemeinsame Elternschaft zentral ist. Frühere Streitpunkte aus der Ehe scheinen aus den Gesprächen verbannt zu sein, was offenbar beiden den Umgang erleichtert.

Schon kurz nach der Bekanntgabe der Trennung gaben die beiden ein überraschend harmonisches Bild ab. Trotz der laufenden Scheidung unterstützte Samira Yasin bei seinem Fame-Fighting-Auftritt vor rund fünf Wochen. Die Influencerin ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit den Kindern beim Kampf dabei zu sein und Yasin anzufeuern. "Ich freue mich, dass sie da ist und dass sie mich unterstützt. Ich meine, man darf nicht vergessen, ich bin der Papa von den Kindern", erklärte der Realitystar damals gegenüber Promiflash.

Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024

Instagram / samira.bne Samira Cilingir, 2025

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars