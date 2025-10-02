Hochkarätig: Stars duellieren sich bei der "Promi Padel WM"

Das Warten hat ein Ende: Am 18. Oktober 2025 findet die erste "Promi Padel WM" im SAP Garden in München statt. Ab 20:15 Uhr wird das Event live auf ProSieben und bei Joyn übertragen. Mit dabei sind zahlreiche Stars, die sich in der modernen Trendsportart Padel messen. Zu den prominenten Teilnehmern zählen Mats Hummels (36), Mischa Zverev, Christoph Kramer (34), Marc Rzatkowski, Uwe Ochsenknecht (69), Christian Düren (35), Dagi Bee (31), Daniel Boschmann (44), Younes Zarou (27), Elias Becker (26), Marcell Jansen, Stephan Gerick, Lena Gercke (37), Mario Gomez (40) sowie Dominik Stuckmann (33) und Karo Kauer. Gespielt wird im gemischten Doppel. Moderiert wird die Veranstaltung von Steven Gätjen (53), unterstützt von Viviane Geppert (34), dem Kommentator Marco Hagemann und Comedian Chris Tall (34).

Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, ist die am schnellsten wachsende Sportart der Welt und verspricht vor allem ein hohes Tempo und Spannung. Bei der "Promi Padel WM" kämpfen acht Teams um den PadelCity Cup. Die prominenten Teilnehmer treten in Paarungen wie Mats Hummels und Mischa Zverev, Dagi Bee und Daniel Boschmann oder Lena Gercke und Mario Gomez an. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen eine Live-Moderation, Hintergrundberichte direkt vom Spielfeldrand und humorvolle Kommentare, die für eine lockere Atmosphäre sorgen sollen.

Die bunte Mischung der Teilnehmer macht den Wettbewerb besonders reizvoll. Während Mats als erfahrener Fußballprofi längst an große Spiele gewöhnt ist, ist es für Dagi eine völlig neue Erfahrung, sich sportlich auf dem Court zu behaupten. Lena hingegen hat sich in der Vergangenheit immer wieder sportlich gezeigt und dürfte auch dieses Mal Ehrgeiz beweisen. Die Teilnahme an der "Promi Padel WM" bietet den Stars nicht nur Spaß, sondern auch die Gelegenheit, sich von einer ungewohnten Seite zu zeigen – auf jeden Fall ein Erlebnis, das sie und ihre Fans nicht so schnell vergessen werden.

Getty Images Steven Gätjen, Moderator

Getty Images Mats Hummels bei seinem Abschiedsspiel, August 2025

RTL / Bernd-Michael Maurer Model Lena Gercke bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 18