Promihof-Safety-Ticket: Pinar Sevim verprasst 44.970 Euro

In der neuesten Folge der Reality-TV-Show Der Promihof sorgte Pinar Sevim durch eine umstrittene Entscheidung für ordentlich Zündstoff. Bei einer geheimen Auktion ging es um ein begehrtes Safety-Ticket, das vor Nominierungen schützt. Pinar bot satte 44.970 Euro – der Höchstbetrag. Damit sicherte sie sich zwar Immunität, doch die Reaktionen ihrer Mitstreiter fielen alles andere als positiv aus. Andere Bewohner wie Saskia Beecks (37) und Jenny Grassl (25) hatten deutlich niedrigere Summen geboten. Die Entscheidung sorgte für lautstarke Auseinandersetzungen und Tränen bei Pinar. "Ich fühle mich da draußen nicht mehr sicher", erklärte sie weinend im Einzelinterview.

Die Stimmung im Haus kippte nach der Auktion erheblich. Vor allem Maki reagierte mit Unverständnis und warf Pinar vor, das Geld unnötig verschwendet zu haben, dabei handle es sich nicht einmal um ihr eigenes: "Diggah, wieso kann man so dumm sein, wieso versteht man das Ganze nicht? Wieso macht man mit? Nur damit man die Menschen ärgert?" Auch Luigi Birofio (26) zeigte sich unsensibel und kommentierte ihre Emotionen knapp: "Musst du weinen, dann wein leise, Pinar." Unterstützung fand die Reality-TV-Darstellerin kaum. Sogar Ina Kina ließ sie fallen: "40.000 Euro? Pinar, so wirst du eh nicht gewinnen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich enttäuscht von deiner Entscheidung." Pinar wirkte zunehmend isoliert und nachdenklich angesichts der harschen Worte und der fehlenden Unterstützung.

Dass Pinar bei ihren Mitstreitern aneckt, ist nicht das erste Mal. Kurz vor dem Preisgelddrama stritt sie lautstark mit Giulia Siegel (51), außerdem gab es vor wenigen Tagen Zoff mit Nadja Großmann. In einer früheren Folge sorgte die Influencerin zudem für hitzige Diskussionen auf dem Hof, als Chelsea "Muddern" Montgomery sie scharf attackierte. "Ich spucke auf solche Leute wie dich! Ekelhaft!", schleuderte die mittlerweile ausgeschiedene Kandidatin ihr entgegen und warf Pinar vor, ein doppeltes Spiel zu spielen. Pinar verteidigte sich im Einzelinterview: "Ich weiß nicht, was mit Chelsea los ist, habe ich ihr irgendwas getan? Nein!"

RTLZWEI Pinar Sevim in "Der Promihof"

RTLZWEI Pinar Sevim, Jenny Grassl und Saskia Beecks in "Der Promihof"

RTLZWEI Ina Kina, Pinar Sevim und Gigi Birofio in "Der Promihof"