Laura Jackson trauert: "Geliebter Papa" ist mit 75 gestorben

Laura Jackson trauert um ihren geliebten Vater. Bei Instagram teilt die Moderatorin ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie mit ihrem Vater kuschelt, und zudem mehrere Erinnerungen. "Mein geliebter Papa. Die letzten fünf Monate waren die härtesten in meinem ganzen Leben. [...] Es war so schmerzhaft. Am Samstagabend haben wir dich sterben sehen – ich werde nie vergessen, wie du uns verlassen hast. Sie sagten, es würde friedlich sein, aber alles, was ich empfinde, ist Schmerz, Verlust und solche Traurigkeit. Es ist nichts Friedliches daran, dass du nicht mehr hier bist, Papa", schreibt Laura sichtlich emotional unter die Bilder.

Weiter erinnert Laura sich an die ganz besonderen Momente mit ihrem Papa. Besonders die gemeinsamen Kreuzfahrten ließen die beiden die schönsten Erinnerungen sammeln. "Unsere Kreuzfahrt – dein bevorzugtes Reisemittel – bescherte uns Date Nights, Cherry Negronis und endlosen Spaß. Dieser letzte Urlaub bedeutete dir so viel", meint die Britin. In ihrem Post finden sich mehrere Videos, die offenbar auf einem Kreuzfahrtschiff aufgenommen wurden – und es ist der Familie deutlich anzusehen, dass sie die Momente genossen haben. Lauras Vater wurde 75 Jahre alt und lebte offenbar ein buntes und fröhliches Leben. Am Ende kämpfte er laut der 39-Jährigen aber gegen ein Mesotheliom, einen bösartigen Tumor.

Immerhin hatte Lauras Vater noch ein paar Jahre, die er auch mit seinen Enkelkindern verbringen durfte, wie ihre Bilder zeigen. Laura ist Mutter von drei Kindern. Zusammen mit ihrem Mann, dem Fotografen Jonathan Gorrigan, bekam sie Töchterchen Sidney und Söhnchen Remy. Erst im April 2023 bekamen die beiden noch einen kleinen Bruder. In einem Post verkündete sie die Ankunft des kleinen Nico Sunny. "Ein Ostern der anderen, besonderen und sehr schönen Art – [...] wir haben endlich das neueste Mitglied unserer Familie begrüßt. Nach einer emotionalen und herausfordernden Schwangerschaft schwebe ich auf Wolke sieben und bin überglücklich, dass er endlich da ist", freut Laura sich zu den ersten Bildern des Babys.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamlaurajackson Laura Jackson und ihr Vater

Anzeige Anzeige

Instagram / iamlaurajackson Laura Jackson mit ihrem Vater

Anzeige Anzeige