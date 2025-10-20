Gewusst? Keanu Reeves hätte fast seinen Namen geändert

Keanu Reeves (61) hat verraten, dass er zu Beginn seiner Karriere fast seinen Namen geändert hätte – und sogar für eine Weile unter einem anderen auftrat. In der Mittwochsfolge des Podcasts "New Heights" schilderte der Schauspieler, wie er im Alter von 20 Jahren in Los Angeles ankam und prompt von seinem Management mit den Worten "Wir möchten deinen Namen ändern" begrüßt wurde. Im Gespräch erzählt Keanu, er habe zunächst mit Alternativen gespielt: Er überlegte, seinen zweiten Namen Charles zu nutzen oder die Straße seiner Kindheit als Inspiration zu nehmen.

"Dann wurde ich KC Reeves. Ich wurde als KC Reeves benannt", erinnert er sich im Podcast. Doch mit seiner neuen Identität wurde der Filmstar einfach nicht warm. Als bei Vorsprechen "KC Reeves" ausgerufen wurde, habe er nicht reagiert – der Name fühlte sich nicht wie seiner an. Nach sechs Monaten zog er die Reißleine: "Ich mache das nicht", so sein Fazit zu dieser kurzen Episode.

Mittlerweile ist Keanu unter seinem richtigen Namen weltberühmt – und hat in den vergangenen Jahren am Set einiges durchgemacht. Im Gespräch mit ComicBook.com berichtete der Kinoheld offen über die gefährlichsten Momente während der Dreharbeiten zu "John Wick". Denkwürdig bleibt für ihn vor allem ein Unfall: "Ich habe den Kopf eines Mannes aufgeschnitten", erzählt er. Auch ein Crewmitglied wurde bei einer Szene von einem Auto erfasst und musste ins Krankenhaus. Zum Glück kam dabei niemand ernsthaft zu Schaden.

Imago Keanu Reeves, 2025

