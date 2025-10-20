Katharina Wagener verrät: War ihre Schwangerschaft geplant?

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) erwarten ihr drittes gemeinsames Kind, auch wenn die beiden wohl mittlerweile getrennte Wege gehen. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die Influencerin kürzlich Details rund um ihre Schwangerschaft. Auf die Frage, ob das Baby geplant gewesen sei, antwortete Katharina offen: "Nein, es war nicht geplant." Die Neuigkeiten teilt sie mit ihren Fans auf gewohnt lockere und ehrliche Art und Weise.

Auch zum Thema Babygeschlecht gab es ein Update. Ein Fan wollte wissen, wann das Geheimnis gelüftet wird. Katharina erklärte: "In zwei Wochen – bis dahin bleibt der Brief verschlossen." Damit deutet sie an, dass das Ergebnis bereits schriftlich vorliegt und auf einen besonderen Moment wartet. In einem weiteren Clip verriet die Influencerin außerdem ihre Favoriten für mögliche Namen. Ganz oben auf ihrer Liste stehen Solea, Aurelia, Eliana und Mathilda. Ergänzend nannte sie Amalia, Amelia, Romeo, Mailo, Noah und Leano. Die Auswahl zeigt: Es darf klassisch, melodisch und auch ein wenig modern klingen.

Dass Katharina und Kevin trotz Familienzuwachs getrennt sind, beschäftigt viele Fans. In der Vergangenheit hatte die Influencerin bereits Einblicke in ihr Liebesleben gegeben und durchblicken lassen, dass die Trennung für sie unerwartet kam. Gemeinsam haben die beiden bereits zwei Kinder großgezogen und eine enge Beziehung zu ihrem Nachwuchs gepflegt. Nach der emotionalen Trennung betont Katharina weiterhin, sich auf die kommende Zeit als Dreifach-Mama freuen zu wollen, auch wenn diese Herausforderung nun alleine auf sie zukommen wird.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Januar 2024