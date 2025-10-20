Großes Finale: Wer soll "Promi Big Brother" 2025 gewinnen?

Knapp zweieinhalb Wochen ist es her, dass die Promi Big Brother-Bewohner in den Container eingezogen sind. Heute steht das Finale des berühmten Formats an. Um die Krone kämpfen zurzeit noch Schauspieler Michael Naseband (60) sowie die Realitystars Andrej Mangold (38) und Laura Maria Lettgen (30). Auch der Influencer Erik aka Satansbratan (26), der einstige Kinderstar Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Designer Harald Glööckler (60) schielen auf die Krone. Doch wer soll sich am Ende den Sieg und das Preisgeld sichern? Stimmt unten in der Promiflash-Umfrage ab!

Der gestrige "Promi Big Brother"-Tag war durchaus nervenaufreibend. Nachdem Andrej am Samstag das Haus verlassen musste, durfte er am Sonntag wieder einziehen. Ein Voting-Fehler hatte ihn fälschlicherweise aus der Show gekickt, wie SAT.1 verkündete. Abends folgte dann der nächste Plot-Twist: Die Social-Media-Bekanntheit Karina2you musste sich aus der Show verabschieden. Viele Fans und Mitstreiter hatten die 47-Jährige aufgrund ihrer starken Community schon auf dem Siegerpodest gesehen, doch nun haben die übrigen sechs Kandidaten die Chance auf den Titel.

Kurz vor dem Finale machte die einstige Promi-BB-Gewinnerin Yeliz Koc deutlich, dass sie Jimi Blue die Daumen drücken wird. In einem Instagram-Post richtete sie emotionale Worte an den Vater ihrer Tochter Snow (4): "Ich bin sehr stolz auf ihn und für uns hat er jetzt schon gewonnen! Und ich weiß, auch wenn er morgen nicht den Sieg holen wird, er wird happy sein, denn Jimi ist immer ein positiver Mensch."

Anzeige Anzeige

Joyn Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025