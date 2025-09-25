KI-Bild: Keanu Reeves und Alexandra haben nicht geheiratet

Die Hochzeitsglocken läuteten – oder etwa doch nicht? Alexandra Grant (52) hat Hochzeitsgerüchte um sich und "John Wick"-Star Keanu Reeves (61) mit einem humorvollen Instagram-Post entschieden zurückgewiesen. Am Mittwoch teilte die Künstlerin ein Foto, das sie und den kanadischen Hollywood-Star küssend auf den Stufen des East Portal am Roden Crater in Flagstaff, Arizona, zeigt. In ihrer Bildunterschrift stellte sie klar: "Das ist ein echtes Foto, kein Verlobungsfoto oder eine KI-Hochzeitsankündigung... nur ein Kuss!" Damit reagierte sie auf jüngste Berichte, die fälschlicherweise von einer Eheschließung des Paares sprachen. Auch ein Sprecher von Keanu bestätigte gegenüber dem Magazin People: "Es ist nicht wahr. Sie sind nicht verheiratet."

Die romantische Aufnahme und die Diskussionen darum bieten einen besonderen Einblick in das Leben des Paares, das seit 2019 offiziell zusammen ist. Alexandra betonte zudem in ihrer Erklärung ihre Freude über die positiven Reaktionen, mahnte jedoch zur Vorsicht bei der Verbreitung von Fehlinformationen: "Gute Nachrichten sind dringend nötig, aber es bleiben Fake News, also seid vorsichtig!" Das Paar, das erstmals bei der LACMA Art + Film Gala 2019 in Los Angeles gemeinsam auftrat, hält seine Beziehung eher aus dem Rampenlicht heraus. Trotz gelegentlicher öffentlicher Auftritte sind die beiden Künstler und Kreativpartner, was den öffentlichen Umgang mit privaten Informationen betrifft, eher zurückhaltend. Bereits bekannt ist allerdings, dass sie wohl fleißig Hochzeitspläne schmieden, wie im Mai ein Insider dem Magazin In Touch verriet.

Matrix-Star Keanu Reeves gilt als einer der beliebtesten Schauspieler Hollywoods und zeigt sich nur selten auf roten Teppichen – doch wenn, dann sorgt er mit Alexandra, deren Malerei und Fotografie seit den frühen 2000er-Jahren gefeiert wird, an seiner Seite stets für Schlagzeilen. Zuletzt ließen sich die beiden im April bei der Premiere von "Ballerina" in Los Angeles zusammen blicken. Alexandra, die mit ihrer Kunst und ihrem Unternehmen nachhaltig Eindruck macht, und Keanu, der als "John Wick"-Star weltweit Erfolge verzeichnet, scheinen auf allen Ebenen eine besondere Verbindung zueinander zu haben. "Das Gute daran, sich als Erwachsene zu verlieben, ist, dass ich mir zu Beginn meiner Beziehung bereits eine eigene Karriere aufgebaut hatte", erzählte sie People im September 2023. "Ich fühle mich auf dem roten Teppich sehr sicher in dieser Beziehung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Keanu Reeves in "Matrix Revolutions"

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Grant und Keanu Reeves in Malibu, 2019