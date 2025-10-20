Felix Neureuther: Mama Rosis letzte Worte rühren zu Tränen

Felix Neureuther (41) hat in einem emotionalen Gespräch im Vodcast "Die Gruaberin" mit Monika Gruber (54) die letzten Worte seiner Mutter Rosi Mittermaier (†72) öffentlich gemacht. Der ehemalige Skirennläufer schilderte, was Rosi kurz vor ihrem Tod am 4. Januar 2023 zu ihrer Familie sagte. "Es ist okay, wenn ich jetzt geh', weil ich weiß, meiner Familie geht's gut", erinnerte sich Felix im Beisein der Kabarettistin in München. Er erzählte, dass Rosi den Blick auf ihre Liebsten richtete und Frieden fand. "Sie meinte: 'Ihr seid alle gesund, dann ist es auch in Ordnung.'"

Monika Gruber, sichtlich gerührt, konnte ihre Tränen kaum zurückhalten: "Ich muss jetzt gerade an deine Mama denken." Sie würdigte Rosi als eine Frau, deren Wärme jeden Raum erfüllte: "Deine Mama hat eine unglaubliche Herzlichkeit ausgestrahlt. Sie war einfach so ein Mensch, den hat man einfach mögen müssen." Rosi Mittermaier wird als eine der herausragendsten Sportlerinnen Deutschlands in Erinnerung bleiben. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie sensationell zwei Goldmedaillen im Slalom und in der Abfahrt sowie Silber im Riesenslalom. Ein sportliches Vermächtnis, das bis heute glänzt.

Im Privaten wirken Rosis Werte bis heute nach. Felix, der mit seiner Familie in den Bergen verwurzelt ist, spricht offen darüber, wie sehr Zusammenhalt und Nähe den Alltag bestimmen. Auch seine Kinder tragen die Erinnerungen an ihre Oma im Herzen und halten die Verbindung über kleine Rituale und Gespräche lebendig. In Erzählungen am Küchentisch, bei Ausflügen in den Schnee oder wenn Fotos aus alten Alben hervorgeholt werden, ist Rosi immer dabei. Freunde beschreiben, wie sehr Felix’ Gelassenheit und sein Sinn für Familie an seine Mutter erinnern. Diese Herzlichkeit, die Gruber im Vodcast hervorhob, prägt den Ton im Hause Neureuther bis heute.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Neureuther beim Bayerischen Sportpreis in München im Juli 2019

Anzeige Anzeige

AFP via Getty Images Rosi Mittermaier bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck, 1976

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Neureuther, Felix Neureuther und Rosi Mittermaier bei einer Gala in München, Oktober 2016