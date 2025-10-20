Royals
Ihm gönnt Désirée Nick heute den "Promi Big Brother"-Sieg

Nurin Khalil
Désirée Nick (69) hat sich bei Promi Big Brother offenbar bestens amüsiert – und dabei einen besonderen Favoriten für den Sieg gefunden. "Ich würde Harald Glööckler den Sieg gönnen. Und da habe ich auch keine zweite Meinung", erklärte sie im Interview mit Promiflash. Während der gemeinsamen Zeit in der TV-Show scheint sich zwischen den beiden eine außergewöhnliche Verbindung entwickelt zu haben, die nicht nur ihnen selbst, sondern auch den Zuschauern großen Spaß bereitete.

Die Schauspielerin und Entertainerin schwärmte weiter von ihrer Zusammenarbeit mit Harald. "Das ist eine geniale Kombination, weil wir holen in einer immensen Bandbreite die Leute ab." Beide würden Communities ansprechen, die sich überschneiden und verstärken: "Er bringt seine Community mit. Ich bin sowieso eine LGBTQ-Ikone." Dass dabei Funken fliegen, ist für Désirée Programm: "In unserer Kombination, die sich aneinander entzündet, präsentieren wir ein Feuerwerk der Unterhaltung, und zwar mit geringsten Mitteln." Selbst in einem kargen Raum hätten sie Momente geschaffen, die haften bleiben – anders als Mitkandidat Paco, der sich, so Nick, dort zu Tode gelangweilt habe.

Auch optisch, betont die Autorin, habe das Duo geliefert. "Ich muss sagen, die Bilder haben auch sehr gut ausgesehen. Ich habe mir heute Nacht einiges angeguckt und schöner kann es eigentlich gar nicht werden", so Désirée zu Promiflash. Für sie sei das, was sie mit Harald gezeigt habe, fast wie eine kleine Serie: "Das ist ja eine Miniserie, was wir da geliefert haben. Da können Sie ja eine sechsteilige Serie aus dem zusammenschneiden, was wir da an Material geliefert haben." Die beiden seien Hoffnungsträger, die das Konzept des Alterns auf den Kopf stellen. Désirée macht deutlich, wie sehr sie die zwischenmenschliche Chemie und den spielerischen Umgang miteinander schätzt – ein Zusammenspiel, das sie nun mit einem klaren Wunsch krönt: Harald soll am Ende gewinnen.

