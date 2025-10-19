Schlimmster Gast: Rosie O'Donnell lästert über Keanu Reeves

Jahrelang führte Rosie O'Donnell (63) erfolgreich durch die "Rosie O'Donnell Show". 2002 endete das Format, aber an ihre Gäste erinnert die Moderatorin sich noch bestens. In der australischen Talkshow "Sam Pang Tonight" plaudert sie jetzt über die Promis, die auf ihrem Sofa saßen, und kürt den schlimmsten Gast. Diese undankbare Krone geht tatsächlich an Hollywoods Liebling Keanu Reeves (61). "Ich sagte: 'Na, Keanu, wie geht's? Wie fühlst du dich?' Er antwortet: 'Gut.' Wir waren live. Wir konnten nicht neu aufnehmen. Nach drei Minuten sagte ich schließlich: 'Weißt du, Keanu, es ist eine Talkshow. Du musst reden'", erinnert Rosie sich. Für sie sei der Filmstar einer "der schlimmsten Talkshow-Gäste" gewesen, aber nicht wegen seiner Persönlichkeit: Als Mensch liebe Rosie Keanu.

Nachtragend war Rosie aber nicht. Keanu sei für sie ein "liebenswerter Mann und gutherziger Kerl". Zudem liebe sie seine Arbeit und seine Filme. Fast schon wie als Entschädigung kehrte der Kanadier auch noch mal in ihre Show zurück – und war diesmal etwas redseliger. 2001 war er noch einmal bei der 63-Jährigen zu Gast und habe bis dahin "den Dreh raus gehabt", so Rosie. Aber nicht nur Keanu hinterließ Eindruck bei der Talkshow-Ikone. Besonders positiv habe sie unter anderem Barbra Streisand (83) in Erinnerung behalten. Sie sei ihre "Favoritin". Genauso habe sie aber auch mit Comedian und Schauspieler Martin Short (75) Spaß gehabt. Auch an seinen Besuch erinnere Rosie sich gerne.

Tatsächlich dürften einige Fans bei so einem Urteil über Keanu nicht besonders überrascht sein. Der Matrix-Darsteller hat nicht nur einen sehr stabilen Ruf als Ausnahmetalent, sondern gilt auch als besonders bodenständig und zurückhaltend. Um seine Person macht er nie einen großen Wirbel. Neben seinen Filmen engagiert Keanu sich auch fleißig für Charity-Organisationen. 2022 begeisterte er seine Fans mit einer großzügigen Spende von rund 30 Millionen Euro an die Krebsforschung. Auch auf der Straße greift der 61-Jährige gerne mal unter die Arme. So kursierten im Netz beispielsweise Aufnahmen, die zeigen, wie er einer Frau mit einer schweren Tasche in der U-Bahn seinen Sitzplatz überließ, oder wie er Fans bei ihrer Hochzeit überraschte.

Monica Schipper/Getty Images, MediaPunch / Imago Collage: Rosie O'Donnell und Keanu Reeves

Getty Images Rosie O'Donnell, Schauspielerin

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler