Fast neun Monate: Tanja Makarić zeigt wachsende Babykugel

Tanja Makarić (28) begeistert ihre Fans mit einem neuen Schwangerschafts-Update auf Instagram. Der Social-Media-Star posiert auf den aktuellen Bildern aus ihrer Schwangerschaft mit strahlendem Lächeln und einem sichtbar gewachsenen Babybauch. In einem eng anliegenden grauen Langarmshirt zeigt sie stolz ihre Rundungen. Besonders niedlich: Auf zwei der Fotos hält sie einen kleinen Hund im Arm. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Fast neun Monate und eine glückliche Woche mit wundervollen Menschen." Wer der Vater ihres Kindes ist, bleibt jedoch weiterhin ein Geheimnis.

In den Kommentaren zeigten sich viele Follower begeistert von den Fotos. "Die Zeit rennt ja wirklich, ich liebe die Schwangerschaftsbilder", schrieb ein Nutzer. Ein anderer User lobte: "Wie schön ohne Gender-Reveal-Partys und Baby-Shows! Schönste Schwangerschaft, die ich verfolge." Einige Fans schienen überrascht, wie weit Tanja inzwischen ist. "Hast du nicht erst verkündet, dass du schwanger bist?", wunderte sich ein erstaunter Kommentator. Die positive Resonanz zeigt, wie sehr ihre Community sie in dieser besonderen Phase ihres Lebens unterstützt.

Bereits vor einigen Monaten hatte Tanja erste Einblicke in ihre Schwangerschaft geteilt. Damals dokumentierte sie mit liebevoll inszenierten Bildern und Videos die ersten Wochen ihres neuen Lebensabschnitts. Die Fotoserie zeigte eindrucksvoll die Veränderung ihres Körpers über die Zeit und ließ ihre Fans an ihren Gefühlen teilhaben. Für Tanja, die durch ihre Social-Media-Aktivität viele junge Menschen inspiriert, scheint es wichtig zu sein, diese Reise auf authentische Weise zu teilen. Die Freude, die sie in ihren Beiträgen ausdrückt, kann man deutlich spüren, und ihre Fans stehen ihr dabei treu zur Seite.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić zeigt ihren Babybauch, August 2025