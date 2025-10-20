Endlich da: Vanessa Kirby ist zum ersten Mal Mutter geworden

Vanessa Kirby (37) hat gemeinsam mit ihrem Verlobten Paul Rabil ihr erstes Kind auf der Welt willkommen geheißen. Der ehemalige Lacrosse-Star offenbarte die frohe Botschaft mit einer Reihe intimer Familienfotos auf Instagram. "Ich bin wirklich dankbar für die Gesundheit von allen, dass ich jeden Tag Mamas enorme Liebe sehen darf und dass wir dich jetzt in unserem Leben haben dürfen", schrieb Paul. Mit einem Augenzwinkern sprach er außerdem über die zukünftige Rolle des Sports im Leben ihres Kindes: "Für deinen ersten Cradle-Stick. Er wird viele Geschichten und Segen tragen – wahrscheinlich auch zerbrochene Fenster." Der Name und das Geschlecht des Babys bleiben vorerst ein Geheimnis.

Die Fotos, die Paul veröffentlichte, zeigen intime Momente aus dem neuen Familienalltag: Auf einem Bild liegt Vanessa bäuchlings auf einem Bett und schaut liebevoll auf das Neugeborene. Ein weiteres zeigt Paul, wie er das Baby in eine weiche blaue Decke gehüllt im Arm hält, dazu eine Nahaufnahme winziger Füße. Prominente Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten: Unter den Likes fand sich auch Pretty Little Liars-Star Lucy Hale (36), außerdem meldeten sich zahlreiche Weggefährten aus der Premier Lacrosse League. Die Schwangerschaft hatte Vanessa im Juni bei einem "Fantastic Four"-Fototermin öffentlich gemacht; bei der Premiere in Sydney legten Pedro Pascal (50), Joseph Quinn (31) und Ebon Moss-Bachrach sichtbar gerührt ihre Hände auf ihren Babybauch.

Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle der Prinzessin Margaret in The Crown internationale Berühmtheit erlangte, zeigte sich in Interviews beeindruckt davon, dass sie berufliches und privates Glück miteinander vereinen kann. Während sie in der Verfilmung eine werdende Superheldin spielte, brachte ihr die gleiche Zeitspanne im echten Leben ein neues Selbstvertrauen. "Man kann alles haben", sagte Vanessa im Gespräch mit Entertainment Tonight über ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten. Ihr Verlobter Paul war in der Vergangenheit einer der bekanntesten Lacrosse-Spieler weltweit und leitet inzwischen die von ihm mitgegründete Premier Lacrosse League. Das Paar verbringt seine Zeit aktuell abwechselnd zwischen London und den USA.

Instagram / paulabril Vanessa Kirby mit ihrem Kind, 2025

Instagram / paulrabil Paul Rabil mit seinem Baby, 2025

Instagram / paulrabil Vanessa Kirby und Paul Rabil

