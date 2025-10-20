Hati Suarez rechtfertigt Spuck-Attacke auf Jennifer Iglesias

Beim Vorabwiegen für das Box-Event Fame Fighting 3 kam es zwischen den Reality-TV-Stars Hati Suarez und Jennifer Iglesias (27) zu einem Eklat. Hati spuckte Jennifer Wasser ins Gesicht, was für heftige Kritik sorgte. Im Interview mit Promiflash äußerte sich Hati nun zu ihrem Verhalten und erklärte die Hintergründe. Auslöser der Eskalation sei eine Situation beim Wiegen gewesen. "Man wollte Bilder machen von der Waage, während ich nackt da drauf stand. Das habe ich nicht gelten lassen", verteidigte sich Hati und berichtete, Jennifer habe angeblich Beweisfotos sichern wollen. "Ich habe drei Kilo innerhalb von zwei Tagen abgenommen, nichts getrunken, nichts gegessen, und ihr Trainer ist mich trotzdem angegangen", schilderte sie ihren Ärger.

Laut Hati habe Jennifer mit ihrem Team mehrfach versucht, sie während der Vorbereitung aus dem Konzept zu bringen. "Sie wollte mir quasi irgendwie ein Bein stellen während der ganzen Vorbereitung", betonte sie. Aus dieser Situation resultierte schließlich die Spuck-Aktion, die den Countdown zum Kampf überschattete. "Das habe ich nicht mit mir machen lassen, weshalb ich dann auf jeden Fall so reagiert habe", verriet Hati gegenüber Promiflash. Jennifer verteidigte unterdessen ihren Trainer und wetterte laut tag24 gegen ihre Konkurrentin: "Das Einzige, was mein Trainer gemacht hat, war morgens, als sie sich wiegen wollte, draufzuschauen."

Am Ende behielt Hati die Oberhand und sicherte sich nach drei packenden Runden den Sieg. Laut Bild räumte sie zudem ein, dass ihre Spuck-Attacke beim Face-Off "einmal zu viel" gewesen sei. Abseits des Rings sind beide Frauen längst feste Größen in der Reality-TV-Welt und haben sich durch ihre polarisierenden Aktionen immer wieder ins Rampenlicht gebracht. Fans und Beobachter dürfen gespannt sein, ob sich ein erneuter Schlagabtausch anbahnt oder ob dieser Clinch vorerst das letzte Kapitel in der Rivalität der beiden markiert. Mit ihrem Sieg hat Hati jedenfalls ein deutliches Statement gesetzt, das noch lange nachhallen dürfte.

Imago Hati Suarez bei Fame Fighting 3, 2025

Imago Jennifer Iglesias und Hati Suarez, Fame Fighting 2025

Imago Jennifer Iglesias bei Fame Fighting 2025