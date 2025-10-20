Weitere Verbindung zwischen Prinz Andrew und Epstein bekannt

Ein neuer Bericht sorgt für Negativschlagzeilen rund um Prinz Andrew (65). Laut Mail on Sunday gibt es eine weitere Verbindung zwischen dem Royal und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). In einer E-Mail vom 11. August 2010 soll der US-Amerikaner dem Briten eine weitere Frau vorgestellt haben, die jahrelang von Epstein missbraucht und zur Prostitution gezwungen worden sei. Die Frau, deren Identität aus Opferschutzgründen anonym bleibt, sollte Andrew später im selben Monat in London treffen. In den veröffentlichten Nachrichten habe der Unternehmer geschrieben, dass die Frau vom 20. bis 24. August in London sei. Andrew, damals in Genf, habe geantwortet, dass er sich auf das Treffen freue und um ihre Kontaktdaten gebeten.

Die Anwaltschaft der Frau bestätigte, dass sie tatsächlich über Jahre Opfer von Epsteins Verbrechen gewesen sei und seither schwer gelitten habe. Weitergehende Fragen, insbesondere ob es zu einem Treffen oder anderen Vorfällen zwischen ihr und Andrew gekommen sei, wurden nicht beantwortet. Trotzdem wirft die Enthüllung Schatten auf den Bruder von König Charles (76), der bereits mit einem anderen Epstein-Opfer, Virginia Giuffre (†41), in einem Zivilverfahren konfrontiert war. Giuffre beschuldigte Andrew, sie dreimal missbraucht zu haben, was er stets bestritt. Der Fall endete in einem Vergleich, bei dem Andrew eine Zahlung von fast 14 Millionen Euro leistete, ohne Schuld einzugestehen.

Der Druck auf Prinz Andrew und die britische Königsfamilie wächst stetig. Am 21. Oktober erscheint zudem Virginias posthum veröffentlichte Autobiografie, in der sie den Missbrauch des Prinzen schildert. "Er war freundlich, aber dennoch anspruchsvoll – als ob er glaubte, Sex mit mir sei sein Geburtsrecht", heißt es in Auszügen, die The Guardian vorliegen. Bei ihrem ersten Treffen soll Virginia 17 Jahre alt gewesen sein.

Ian Forsyth/Getty Images, ActionPress / CapitalPictures Collage: Prinz Andrew und Jeffrey Epstein

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

