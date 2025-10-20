Mit ihr wäre Sandra Sicora fast zu "Die Abrechnung" gegangen

Überraschende Enthüllung von Sandra Sicora (33): Im Gespräch mit Promiflash am Rande von Fame Fighting verriet die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie ursprünglich als Duo für die neue ProSieben-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" vorgesehen war – und zwar an der Seite von Paulina Ljubas (28), der Partnerin ihres Ex-Freundes Tommy Pedroni (30). Der Clou: Das Format setzt auf prominente Erzfeinde als Paarungen. Doch dazu kam es nicht. "Da sollte ich mit Paulina hin. Aber wir haben uns ja vertragen", offenbarte sie.

Weiter erklärte die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin, dass sie inzwischen versuche, Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen: "Ich bin eher in diesem Modus, mich vertragen zu wollen. Ich will gar keinen Streit mehr haben." Die Show kombiniert Konflikte mit prominenten Schlagabtauschen, doch Sandra scheint sich von diesem Konzept distanzieren zu wollen. Unter den bereits bekanntgegebenen Paarungen der Show finden sich unter anderem Danni Büchner (47) und Patricia Blanco (54) sowie Eva Benetatou (33) und Lisha Savage (39) – prominent besetzte Konflikte sind also garantiert.

Schon vor rund sechs Monaten sorgte die Versöhnung von Sandra und Paulina bei #CoupleChallenge für ordentlich Gesprächsstoff. Die beiden Reality-TV-Stars, die lange verfeindet waren, zeigten damals in einer emotionalen Aussprache echte Größe. "Ich wünsche dir nichts Schlechtes", stellte Sandra klar. Paulina ging auf ihre Konkurrentin zu und entschuldigte sich offen: "Mir tut das auch leid, auch was ich gesagt habe, wie ich dich manchmal beleidigt habe und so… Das ist schon nicht in Ordnung." Am Ende lagen sich die beiden sogar in den Armen.

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Reality-TV-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Instagram / couplechallenge.de Paulina Ljubas und Sandra Sicora