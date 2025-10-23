Nach "9-1-1: Nashville"-Debüt: Isabelle Tate stirbt mit 23

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Die Schauspielerin Isabelle Tate ist im Alter von nur 23 Jahren am 19. Oktober verstorben. Ihr Ableben kam nur wenige Wochen nach ihrem Debüt in der Serie "9-1-1: Nashville". Ihre Agentur bestätigte den Tod am Mittwoch, dem 22. Oktober, auf Facebook. Die Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt. Isabelle war in Nashville geboren und aufgewachsen und stand am 9. Oktober erstmals für das Spin-off vor der Kamera – in einer Szene rund um einen Junggesellinnenabschied mit dem von Hunter McVey gespielten Blue. In der Produktion wirkte auch LeAnn Rimes (43) mit. "Wir sind zutiefst traurig und vollkommen untröstlich", schrieb ihre Agentur.

Das McCray Agency erinnerte in dem Post an den Neustart der jungen Schauspielerin: "Ich kenne Izzy seit ihrer Teenagerzeit und sie ist kürzlich zur Schauspielerei zurückgekehrt. Sie bekam direkt die erste Serie, für die sie vorsprach, '9-1-1: Nashville'. Sie hatte eine wunderbare Zeit." Aus der Community kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. Ein Kommentar lautete zum Beispiel: "Sie tat genau das, was sie tun wollte. Ich bin für immer dankbar. Sie war wirklich das hellste Licht in seiner reinsten Form." Isabelle hatte an der Middle Tennessee State University einen Abschluss in Business gemacht. Bei der Premiere der Serie war sie in einer Partysequenz zu sehen, in der Blue – ein Ex-Stripper, der zum Feuerwehrmann wurde – für Stimmung sorgte.

Bereits 2022 sprach Isabelle offen über gesundheitliche Herausforderungen. Auf Instagram schrieb sie über eine fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung, die ihre Beinmuskeln schwächte: "Ich habe mich damit abgefunden, dass ich, wenn ich mein Leben in vollen Zügen leben will, manchmal einen Rollstuhl benutzen muss." Es sei schwer gewesen, Hilfe anzunehmen: "Ich hasste es, dass es mich nicht nur körperlich, sondern auch in meinem Geist herunterzog." Dennoch blieb Isabelle positiv und entschied, sich nicht von ihren gesundheitlichen Problemen definieren zu lassen. In ihrem Nachruf wird sie als kämpferisch, feurig und musikalisch beschrieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate, Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate und ihre Mutter, Juli 2024

Anzeige