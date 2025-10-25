Offiziell: Daran starb "9-1-1: Nashville"-Star Isabelle Tate

Die Todesursache von Isabelle Tate ist nun offiziell: Die Schauspielerin aus "9-1-1: Nashville" ist am 19. Oktober im Alter von 23 Jahren an einer erblichen Erkrankung des Nervensystems gestorben. Das bestätigt ihre Vertreterin Kim McCray gegenüber Entertainment Weekly. "Isabelle 'Izzy' Tate hatte eine seltene Form der Charcot-Marie-Tooth-Erkrankung", erklärt die Sprecherin. Das Syndrom betrifft vor allem die Gliedmaßen wie Arme und Beine und verursacht Muskelschwäche, Gangstörungen und Fußfehlstellungen.

Die Sprecherin betont weiter, Isabelle sei "friedlich" verstorben. Dennoch sei ihr Tod in so jungen Jahren ein herber Schock für alle in ihrem Umfeld – eine verkürzte Lebenserwartung sei bei der Erkrankung eigentlich nicht üblich. Die Familie bittet in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und nennt auch eine Möglichkeit, wie Fans ihrer gedenken können. In der Stellungnahme heißt es, dass man Spenden an die Charcot-Marie-Tooth-Association im Namen der Verstorbenen schätze.

Isabelle hatte erst kürzlich ihr Debüt in der Pilotfolge von "9-1-1: Nashville" gegeben, die am 9. Oktober ausgestrahlt wurde. Ihr Auftritt galt als vielversprechend und zeigte sie in einer humorvollen Szene an der Seite von Hunter McVey. Die Serie, ein Spin-off von "9-1-1", wurde mit Stars wie Chris O'Donnell und Jessica Capshaw (49) prominent besetzt. Zu Ehren der jungen Schauspielerin wird kommenden Montag im Abspann der nächsten Folge ein Gedenktitel eingeblendet, wie ein Sendervertreter ankündigte. Ihr unerwarteter Tod sorgt in Hollywood und bei Fans weltweit für Bestürzung.

