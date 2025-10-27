"9-1-1 Nashville" gedenkt Isabelle Tate mit rührendem Tribut

Die Macher von "9-1-1: Nashville" haben angekündigt, die verstorbene Schauspielerin Isabelle Adora Tate in besonderer Weise zu ehren. In der kommenden Folge der Serie, die am Donnerstag auf ABC ausgestrahlt wird, wird eine In-Memoriam-Karte an die junge Schauspielerin erinnern – die nur wenige Tage vor ihrem Tod in der Pilotfolge des Formats zu sehen war, berichtet die Daily Mail. Isabelle, die am 19. Oktober im Alter von 23 Jahren verstarb, war in einer Szene auf einem Junggesellinnenabschied zu sehen, bei dem ihr Charakter besonderen Beistand erhielt.

Ihre Agentur, die McCray Agency, bestätigte die traurige Nachricht und enthüllte, dass die Schauspielerin an einer seltenen Form der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit litt. Diese Erbkrankheit beeinträchtigt vor allem die Nerven der Extremitäten, wodurch Bewegungen erschwert und Muskeln geschwächt werden. Isabelle selbst hatte ihre Erkrankung in einem aufrichtigen Social-Media-Post öffentlich gemacht und teilte damals ihre Herausforderungen und ihren Mut, sich nicht von den Einschränkungen dominieren zu lassen. Auch teilte die Agentur mit, dass Spenden in ihrem Gedenken an die Charcot-Marie-Tooth Association erbeten werden.

Isabelle Tate hatte sich nach einer Pause vom Schauspiel erst kürzlich wieder auf das Rampenlicht eingelassen. Die Rolle in "9-1-1: Nashville" war ihr Debüt in der Welt von Prime-Time-Serien. Neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielkunst liebte sie es, Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. Eine besonders enge Verbindung pflegte sie zu ihrer Mutter Katerina und ihrer Schwester Daniella, die auch in ihrem Nachruf gewürdigt wurden. Zudem war Isabelle musikalisch aktiv und hatte einige Songs geschrieben und aufgenommen. Ihr Leben war geprägt von Lebensfreude, Stärke und dem Wunsch, die Welt ein Stück zu verändern.

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate, Schauspielerin

Instagram / izzy.tate Isabelle Tate, Dezember 2024

