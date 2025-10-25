Hollywood-Legende June Lockhart mit 100 Jahren verstorben

June Lockhart ist verstorben – die Hollywood-Legende aus "Lassie" starb im Alter von 100 Jahren. People bestätigte, dass die Schauspielerin am Donnerstag, dem 23. Oktober in Santa Monica friedlich eines natürlichen Todes gestorben ist. An ihrer Seite waren Tochter June Elizabeth und Enkelin Christianna, die sie bis zuletzt begleiteten. Eine Trauerfeier wird im privaten Rahmen stattfinden. Die Familie bittet um Spenden an den Actors Fund, ProPublica und International Hearing Dog. Mit dieser Entscheidung setzt die Familie ein Zeichen, das zu dem Lebenswerk der beliebten Film- und TV-Pionierin passt – schlicht, klar, nah an den Menschen.

June stand für ein Kapitel Filmgeschichte, das Generationen geprägt hat. Bekannt wurde sie weltweit als Ruth Martin in "Lassie", bevor sie in "Lost in Space" als Mutter einer Weltraum-Familie Fernsehgeschichte schrieb. Zuvor hatte sie schon als Kind die Bühne erobert, ihr Filmdebüt gab sie 1938 in "A Christmas Carol" – gemeinsam mit ihren Eltern Gene und Kathleen, beide selbst Schauspieler. Später folgten Broadway-Erfolge, darunter "For Love or Money", wofür sie den Tony als beste Newcomerin erhielt. Ihre Vita liest sich wie ein Streifzug durch das goldene Zeitalter Hollywoods: "Meet Me in St. Louis", "She-Wolf of London", dazu unzählige TV-Auftritte von "Gunsmoke" bis Grey's Anatomy.

Hinter der ikonischen TV-Mutter steckte ein Geist voller Neugier und Abenteuerlust. June liebte Rock ’n’ Roll, flog im Heißluftballon mit und schwärmte für Segelflüge. "Ich habe Ren und Stimpy gesprochen, das ist meine Lieblingssendung", sagte sie 1994 dem Chicago Tribune. Ihr Herz schlug außerdem für den Himmel über den Studios: Seit den 1970ern war sie mit der NASA verbunden, besuchte Shuttle-Starts und wurde 2014 mit der Exceptional Public Achievement Medal geehrt. Privat blieb sie ihrer Familie eng verbunden: Aus ihrer Ehe mit John Maloney stammen die Töchter Anne und June Elizabeth.

Anzeige Anzeige

Getty Images June Lockhart mit Lassie am 11. August 2009

Anzeige Anzeige

Getty Images June Lockhart bei der 17. Tony-Awards-Viewing-Party, 9. Juni 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images June Lockhart am 4. April 2004

Anzeige