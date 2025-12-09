Millie Bobby Brown erfuhr als Erste "Stranger Things"-Ende

Millie Bobby Brown (21) hat es vor ihren Co-Stars gewusst: Die Stranger Things-Ikone verriet, während sie zusammen mit Jimmy Fallon (51) "The Tonight Show" co-moderierte, dass sie das Ende der fünften Staffel kannte, noch bevor ihre Kolleginnen und Kollegen auch nur eine Seite des Drehbuchs gelesen hatten. "Ich wusste es tatsächlich", gab Millie im Talk zu. Die Seriendarstellerin witzelte, dass sie die Macher unter Druck gesetzt habe: "Ich erpresse gern die Regisseure. Ich habe so was wie Highschool-Fotos von ihnen und sage: 'Ich veröffentliche das, wenn ihr mir nicht sagt, was passiert.'"

Am Ende sei sie aber selbst aktiv geworden: "Ich bin in den Writers Room geschlichen und sah dieses riesige Whiteboard mit allen Enden", erzählte Millie. Beim anschließenden Table-Read habe hingegen niemand sonst Bescheid gewusst, und die Stimmung sei dementsprechend extrem emotional gewesen. "Wir saßen nicht am Tisch, wir saßen auf Sofas und haben im Grunde zwei Stunden lang nur geweint", erinnerte sie sich in der Sendung.

Schon vor zwei Wochen hatte Finn Wolfhard (22) darüber gesprochen, wie groß die Nervosität am Set gewesen sei. "Ich glaube, alle waren ziemlich besorgt, ehrlich gesagt", erklärte der Schauspieler im Interview mit Time. Die Sorge, ein unbefriedigendes Finale wie bei Game of Thrones abzuliefern, habe in der Luft gelegen. "Wir hofften, dass uns so etwas nicht passiert", gab der Serienstar zu. Erst als die Stars die finalen Drehbücher gelesen hatten, sei Erleichterung eingekehrt. "Wir wussten, dass es etwas Besonderes war", meinte er rückblickend.

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things 5 am TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things Staffel 4 in Brooklyn

Anzeige Anzeige

Imago Finn Wolfhard beim großen Fan-Event und Screening von "Stranger Things 5" im Flughafen Tempelhof in Berlin am 18.11.2025