Lola Tung das nächste Mal in Fantasy-Horrorfilm zu sehen

Die Fans von Der Sommer, als ich schön wurde dürfen sich auf ein besonderes Highlight freuen. Während sie sehnsüchtig auf den für 2027 angekündigten Film warten, der das Finale der beliebten Serie abschließt, wird Hauptdarstellerin Lola Tung (23) schon bald in einem neuen Projekt zu sehen sein. Im Fantasy-Horrorfilm "Forbidden Fruits", der 2026 in den USA Premiere feiern soll, schlüpft sie in die Rolle von Pumpkin, einer neuen Mitarbeiterin mit spannender Dynamik im Team. An ihrer Seite werden Lili Reinhart (29), Victoria Pedretti (30) und Alexandra Shipp (34) ebenfalls wichtige Rollen übernehmen.

Der Film spielt in einem Einkaufszentrum, das für die Zutaten einer düsteren Geschichte sorgt. Apple, Cherry und Fig, gespielt von Lili Reinhart, Victoria Pedretti und Alexandra Shipp, führen dort nach Ladenschluss einen geheimen Hexenkult an. Doch die Ankunft von Pumpkin stellt die inszenierte Schwesternschaft der drei auf die Probe und zwingt die Gruppe, sich ihren Schattenseiten zu stellen. Erste Eindrücke konnten Fans bereits durch einen veröffentlichten Teaser-Trailer gewinnen, der online für große Begeisterung gesorgt hat. Ob der Film in Deutschland in die Kinos kommt oder als Stream verfügbar sein wird, bleibt noch unklar, wie Kino.de berichtet.

Lola Tung, die mit ihrer Rolle als Belly in der erfolgreichen Serie zahlreiche Fans begeistert hat, steht damit vor einer neuen Herausforderung. Erst kürzlich lenkte die Schauspielerin bei einem Auftritt in Paris mit ihrem eleganten Auftritt die Blicke auf sich, als sie gemeinsam mit ihren Co-Stars Gavin Casalegno (26) und Christopher Briney (27) für die Serie warb. Nun zeigt sie eine ganz andere Facette, indem sie in die mystische und düstere Welt von "Forbidden Fruits" eintaucht und an der Seite von bekannten Größen eine neue Geschichte erzählt. Fans dürfen gespannt sein, wie sich Lola in diesem neuen Genre präsentiert.

Getty Images Lola Tung 2025

Getty Images Lili Reinhart bei den 16th Governors Awards 2025

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin