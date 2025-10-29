Broadwaystars Eva Noblezada und Reeve Carney haben Ja gesagt

Eva Noblezada (29) und Reeve Carney (42) haben den Bund fürs Leben geschlossen! Die beiden, die sich während ihrer gemeinsamen Arbeit am preisgekrönten Broadway-Musical "Hadestown" kennen und lieben gelernt haben, sagten an diesem Wochenende in New Orleans Ja zueinander, wie ein Clip auf Instagram zeigt. Der romantische Anlass fand im Kreise von Freunden und Familie statt, und das Traumpaar, das schon seit sechs Jahren zusammen ist, strahlte vor Glück. Obwohl sie derzeit beide in der West-End-Produktion von "Cabaret" auftreten, nahmen sie sich vom 22. Oktober bis zum 5. November eine Auszeit, um ihre Hochzeit zu feiern.

Das Video der Zeremonie teilte die befreundete Regisseurin Abby DePhillips auf Social Media. Unter den bewegenden Bildern prangte die Liebesbotschaft: "Jetzt wird es immer so sein. Herzlichen Glückwunsch an Eva Noblezada Carney und Reeve Carney!" Eva meldete sich in den Kommentaren ebenfalls zu Wort. "Mein Mann. Wir lieben euch alle so, so sehr", schrieb die Schauspielerin und bedankte sich damit öffentlich bei Freunden und Fans. Für die Theaterwelt ist die Hochzeit ein Wiedersehen mit einem vertrauten Duo. Eva und der Sänger stehen nämlich nicht nur privat, sondern erneut beruflich zusammen auf der Bühne. Dass beide für die Feierlichkeiten gleichzeitig aus dem Spielplan aussteigen, zeigt, wie fest sie ihre Termine aufeinander abgestimmt haben.

Vor rund acht Monaten hatte das Paar seine Verlobung noch auf ganz besondere Weise öffentlich gemacht. Während eines Auftritts in New York City sorgte Eva für einen überraschenden Moment: Mitten im Song stoppte die Musikerin ihre Performance, suchte im Publikum nach Reeves Mutter und präsentierte dann strahlend einen funkelnden Ring. Reeve ließ sich nicht zweimal bitten und küsste seine Partnerin. Die Reaktion der Fans auf diesen besonderen Moment: tosende Jubelrufe.

Getty Images Reeve Carney und Eva Noblezada, Broadway-Stars

Instagram / jnoblezada Reeve Carney und Eva Noblezada im März 2025

Getty Images Eva Noblezada im April 2024

