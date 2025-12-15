Das denken Temptation-Fans über erstes gemischtes Lagerfeuer

In der neuen Folge von Temptation Island V.I.P. gibt es ein Novum: Nur Aleks Petrovic (34), Marwin Klute (28), Brenda Brinkmann und Chiara Antonella (28) sind zum Lagerfeuer eingeladen. Beim ersten "mixed Lagerfeuer", wie Moderatorin Janin Ullmann (44) es ankündigt, darf also nur ein Teil von jedem der vier teilnehmenden Paare anwesend sein. Doch wie denken die Fans über diese Neuheit? Unter einem aktuellen Post der Temptation-Island-Instagram-Seite sammeln sich bereits Kommentare.

Das Konzept findet Anklang. "Das gemischte Lagerfeuer war eine super Idee! Richtig gut", freut sich ein User, ein anderer findet sogar: "Ich muss echt sagen, dass das bisher die beste Folge war!" Was besonders gut ankommt, ist, dass das gemischte Lagerfeuer mehr Möglichkeiten bietet, sich und sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Während die Co-Stars des eigenen Geschlechts oft wie eine Echokammer funktionieren, hagelt es dieses Mal von der anderen Seite Kritik – insbesondere Brenda gibt Kontra. "Brenda hat Aleks auseinandergenommen", kommentiert ein Zuschauer. Ein weiterer fügt hinzu: "Ich feier' es. So bekommt jeder die Chance, mal darüber nachzudenken."

Bei Aleks kommt das neue Format des gewohnten Lagerfeuers augenscheinlich nicht so gut an. Als ihm dieses Mal nicht nur Janin, sondern auch noch Brenda und Chiara Vorwürfe machen, reagiert er mit einer lauten Brandrede. "Das ist nicht fair. Ich wurde schon vor drei Jahren einmal gef*ckt. Ich habe meine Hosen runtergelassen, damit ich die Liebe von Vanessa haben kann. Und drei Jahre später spuckt sie auf mich [...] und ganz Deutschland lacht wieder über mich. Ich bin das Opfer, wie immer", echauffiert sich der 34-Jährige.

RTL Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL Das erste gemischte Lagerfeuer bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."