Spoiler: Diese "Alles was zählt"-Rolle hat einen Zwilling

Die Fans von Alles was zählt erwartet nun eine schockierende Wendung: In der Daily-Soap steht laut RTL plötzlich ein verschollengeglaubter Zwilling vor der Tür! Während Jan, gespielt von Daniel Noah, mit einem inoperablen Tumor um sein Leben kämpft, klingelt es unerwartet an seiner Wohnung – und vor ihm steht Mika, sein Bruder. Und nicht nur das: Die beiden sind Zwillinge. Doch das Wiedersehen verläuft alles andere als harmonisch: "Viel mehr Zeit hättest du dir nicht lassen dürfen", wirft Jan seinem Bruder vor.

Grund für die eisige Stimmung: Mika hat sich drei Monate nicht bei Jan gemeldet, obwohl dieser schwer krank ist. Mika erklärt, dass er verreist war und Jans Nachricht erst wenige Tage zuvor erhalten habe. Sofort sei er in den Flieger gestiegen, um zu seinem Bruder zu eilen. Nun steht Jan vor der Herausforderung, Mika erst einmal auf den neuesten Stand zu bringen. Die brandneue Folge von "Alles was zählt" läuft am Donnerstag, 18. Dezember, um 19:05 Uhr bei RTL. Wer es nicht erwarten kann, findet die Episode schon jetzt auf RTL+.

Bei "Alles was zählt" erlebt Daniel Noahs Rolle Jan derzeit einen echten Ausnahmezustand. Erst vor Kurzem gewährte der Schauspieler einen Blick hinter die Kulissen seiner aufwühlendsten Szenen in der Soap: "Das war wirklich ein aufregender, spannender Drehtag, und ich bin mega dankbar, dass ich solche Szenen spielen darf", erzählte Daniel im RTL-Interview. Während Jan schon allein durch seine gesundheitliche Situation stark belastet ist, bringt die unerwartete Rückkehr seines Bruders nun wohl ungeklärtes Konfliktpotenzial wieder ans Licht. Fans dürfen gespannt sein, welche Rolle Mika in den kommenden Episoden spielen wird und wie sich die Beziehung der beiden entwickeln könnte.

RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

Instagram / danielnoah_official "Alles was zählt"-Schauspieler Daniel Noah.

RTL / Bernd Jaworek Der Cast von "Alles was zählt"