Ihre Schwestern sind für Sarah Connor der "sicherste Ort"

Sarah Connors (45) enge Verbindung zu ihrer Großfamilie ist kein Geheimnis. Die Sängerin wuchs in Delmenhorst, einem Ort bei Bremen, gemeinsam mit sieben Geschwistern auf. Insgesamt waren sie fünf Mädels – die bis heute ein starkes Band verbindet. "Meine Schwestern sind mein sicherster Ort", bestätigt sie im Gespräch mit Bild und beschreibt ihre Verbindung zueinander als "unerschütterlich". "Wir hatten nicht viel, aber wir hatten uns. Wir haben zusammen geweint, gelacht, geträumt, rebelliert. Und bis heute wissen wir: Wenn es darauf ankommt, sind wir da", betont sie.

Sarah ist die älteste Tochter von Soraya und Michael Lewe und somit auch die älteste der fünf Schwestern. Sie startete schon früh ihre Karriere als Sängerin und feiert bis heute große Erfolge. Anna-Maria Ferchichi (44) ist ein Jahr jünger als Sarah, mit dem Rapper Bushido verheiratet und selbst erfolgreiche Influencerin. Marisa Lewe (39) ist heute 39 Jahre alt und führt ein Leben abseits des Rampenlichts. Lulu Lewe teilt mit Sarah die Leidenschaft für die Musik. Auch sie ist als Sängerin erfolgreich und führt ein öffentliches Leben. Die jüngste Schwester ist mit 29 Jahren Valentina. Mit knapp 14.000 Followern auf Instagram ist zwar das öffentliche Interesse an ihr auch sehr groß – ihr beruflicher Werdegang findet aber abseits des Rampenlichts statt. "Wir haben alle unseren eigenen Weg eingeschlagen", erklärt Sarah im Interview – passend heißt es dazu in ihrem neuen Song "Das schönste Mädchen der Welt": "Wir sind wach, wir haben Kraft. Klug und geschickt klettern wir an die Macht."

Der Zauber der Großfamilie scheint die Lewe-Kinder jedenfalls teilweise angesteckt zu haben. Mit insgesamt acht Kindern hat Anna-Maria ihre eigenen Eltern sogar schon getoppt. Sarah hat vier Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen. Ihre jüngere Schwester Lulu ließ das Thema Familienplanung etwas langsamer angehen. Die 33-Jährige ist aktuell schwanger und freut sich sehr auf ihren ersten Nachwuchs.

Imago Sarah Connor bei der Live-Aufzeichnung von 3nach9 in Bremen am 23.05.2025

Imago Lulu Lewe beim Bunte New Faces Award im Delphi Kino in Berlin, 08.05.2025

Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin