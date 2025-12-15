"Bauer sucht Frau"-Kirstin gesteht schweren Schicksalsschlag

Während einer Wattwanderung bei Bauer sucht Frau kam es nun zu einem tief berührenden Moment zwischen Bauer Jörg und seiner Hofdame Kirstin. Sie öffnete sich ihm und teilte einen tragischen Schicksalsschlag aus ihrer Vergangenheit: "Wenn ich hier im Watt bin, dann fällt der ganze Ballast so von mir ab", begann sie. Obwohl sie schon lange alleinerziehend ist, sei ihr Ex-Partner stets für die Kinder da gewesen. Kirstin verriet dann, dass der Vater ihrer Kinder vor zwei Jahren ganz plötzlich und ohne Vorwarnung verstarb – mitten bei der Arbeit. Besonders schmerzhaft sei für sie der Gedanke, dass sie selbst an der Nordsee war, als sie von seinem Tod erfuhr, und nicht bei ihren Kindern sein konnte.

Kirstin sprach offen über die schweren Monate nach diesem Verlust und darüber, wie herausfordernd es war, den Familienalltag neu zu organisieren. Der Vater ihrer Söhne war bis zu seinem Tod ein verlässlicher Rückhalt – sein plötzlicher Wegfall stellte sie und ihre Kinder vor eine enorme Prüfung. "Und das war dann wirklich 'ne harte Zeit für uns alle", erinnert sich Kirstin. Jörg begegnete ihren Schilderungen mit großem Einfühlungsvermögen und ließ Kirstin spüren, dass sie mit ihrer Offenheit in sicheren Händen war.

Tief berührt kommentierte Jörg: "Ich fand's also sehr großartig, dass sie sich da wirklich getraut hat, mir so was Intimes zu erzählen. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Vertrauensbeweis ist, für mich." Im weiten Watt schenkte er Kirstin seine volle Aufmerksamkeit und schien die dadurch entstandene Nähe sehr zu schätzen. Ob dieses Band auch in Zukunft hält und wie es mit Kirstin und Jörg weitergeht, zeigt der weitere Verlauf der Sendung.

RTL Kirstin und Jörg bei "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Jörg, "Bauer sucht Frau" 2025

