Schwangere Vanessa White überrascht Fans mit Blitzhochzeit

Vanessa White (36), bekannt als Mitglied der Girlband The Saturdays, hat gleich zwei Gründe zu feiern: Die Sängerin hat ihren Partner Emmanuel Lawal geheiratet und erwartet ihr erstes Kind. In einer intimen Zeremonie in der Hackney Town Hall tauschten die beiden am Montag ihre Eheversprechen. Auf Instagram teilte die 36-Jährige die freudige Nachricht mit ihren Fans und präsentierte sich und den Babybauch in einem eleganten, langärmeligen Brautkleid aus Seide mit Spitzeneinsätzen. Erst im vergangenen Monat hatte Emmanuel seiner Vanessa während eines Wochenendes in den Cotswolds einen romantischen Antrag gemacht.

Die Liebesgeschichte zwischen der Musikerin und dem DJ begann 2020. Nachdem die beiden ihre Beziehung zunächst geheim gehalten hatten, machten sie ihre Liebe im Dezember desselben Jahres öffentlich. 2023 kam es zwar zu einer einjährigen Trennung, doch letztlich fanden sie wieder zueinander. In einem süßen Instagram-Post zur Hochzeit schrieb Vanessa: "Dankbar" und wandte sich an die Mitwirkenden dieses besonderen Tages. Die Schwangerschaft hatte sie gemeinsam mit ihrer Verlobung erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben.

Vor ihrer Beziehung mit Emmanuel war Vanessa mit Gary Salter zusammen, mit dem sie sich 2017 nach sechs Jahren Beziehung trennte. Beruflich wurde sie durch die Band The Saturdays bekannt, die 2014 ihre Trennung bekanntgab. Nach diesem Kapitel ihrer Karriere nahm Vanessa an der britischen Reality-Show "I'm A Celebrity" teil, wo sie sich offen über persönliche Themen wie ihre damalige Trennung äußerte. Mit ihrer aktuellen Hochzeit und der Schwangerschaft startet sie nun ein neues, aufregendes Kapitel ihres Lebens.

Getty Images Vanessa White, Sängerin

Getty Images Vanessa White und ihr Mann Emmanuel Lawal bei den Championships im Queen's Club in London, Juni 2022

Instagram / vanessawhite Sängerin Vanessa White, November 2025