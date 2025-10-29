Nach AYTO-VIP: Auf diese Formate hätte Antonia Rot Lust

Antonia Rot verfolgt weiterhin ihre Karriere im Reality-TV und lässt ihre Fans an ihren Plänen teilhaben. Die Social-Media-Bekanntheit ist momentan in der Sendung Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen und hat offensichtlich Lust auf mehr. Im Gespräch mit Promiflash verriet Antonia, auf welche Formate sie es noch abgesehen hat: "Ich habe auf viele Formate Lust. Ich liebe das Sommerhaus. Ich finde auch Challenges geil – Kampf der Realitystars, eigentlich alles. Ich habe Bock auf alles."

Neben ihren Favoriten wie "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" scheint Antonia auch für das legendäre Dschungelcamp offen zu sein. "Ja, ich sehe mich auch vielleicht irgendwann mal im Dschungel. Also, ich esse alles. Ich mache alles. Sieht man mir nicht an, aber darauf hätte ich auf jeden Fall auch sehr Bock", erklärte sie im Interview mit Promiflash weiter. Mit dieser Aussage lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie für Herausforderungen jeglicher Art zu haben ist – von sportlichen Aufgaben bis hin zu außergewöhnlichen Essensprüfungen.

Für die Reality-TV-Welt ist Antonia längst keine Unbekannte mehr: Neben "Are You The One – Reality Stars in Love" war sie bereits in Formaten wie Germany Shore zu sehen und hat dort mit ihrer direkten Art und ihrem Sinn für Unterhaltung Eindruck hinterlassen. Abseits der Kamera gibt Antonia auf Social Media Einblicke in ihr Leben und teilt dort regelmäßig persönliche Momente mit ihren Followern.

Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit

Reality-TV-Star Antonia Rot postet Bilder auf Instagram, Mai 2024.

Antonia Rot, Realitystar

