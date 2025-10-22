Bereut Antonia Rot Sexszenen mit Oliver Ginkel bei AYTO-VIP?

Antonia Rot sorgt in der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love für reichlich Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit ist mit Oliver Ginkel vor den Kameras intim geworden – Szenen, die in den Folgen deutlich zu sehen und vor allem auch zu hören sind. Im Promiflash-Interview macht Antonia nun klar, wie sie dazu steht: "Mir geht es super damit. Ich bereue das nicht."

Gleichzeitig räumt die Influencerin ein, dass das Anschauen der Folgen trotzdem Momente mit sich bringt, die unangenehm sein können. Besonders die Tonspur sorge für Fremdscham, wie Antonia offen gegenüber Promiflash zugibt: "Es ist halt einfach trotzdem unangenehm, sich selber so zu hören, aber ich hatte halt Spaß und ganz ehrlich, ich stehe dazu. Ich bereue gar nichts."

Schon in einer früheren Folge hatte Antonia für Wirbel gesorgt, als sie und Oliver nach einer hitzigen Auseinandersetzung schnell wieder den Weg zueinander fanden. Ihre intensive Verbindung gipfelte in einem leidenschaftlichen Moment unter der Dusche, der die beiden offenbar enger zusammenschweißte. Antonia selbst scheint sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen und beweist, dass sie ihren eigenen Weg zu gehen weiß, auch wenn ihr Verhalten bei AYTO für Diskussionen sorgt.

Collage: Instagram / antonia.rot, Instagram / oliver.ginkel Collage: Antonia Rot und Oliver Ginkel

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Realitystar

Instagram / antonia.rot Reality-TV-Star Antonia Rot lächelt lasziv.