Oliver Ginkel und Antonia sind auf Wohnungssuche in Zypern

Antonia Rot und Oliver Ginkel haben ein gemeinsames Ziel: eine erste gemeinsame Wohnung auf der sonnigen Insel Zypern. Dort wollen die Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer ein neues Kapitel beginnen, doch die Wohnungssuche stellt sich als komplizierter heraus als gedacht. Auf Instagram verriet Oliver: "Die Wohnungssuche gestaltet sich etwas schwieriger als gedacht, weil Madame ein bisschen perfektionistisch ist und die perfekte Wohnung braucht." Bisher konnten sie noch kein neues Zuhause finden, lassen ihre Fans aber an dem Abenteuer teilhaben.

Während die Suche nach den eigenen vier Wänden weiterläuft, scheint Antonia die Vorzüge ihrer neuen Wahlheimat dennoch in vollen Zügen zu genießen. Auf TikTok teilte sie ihre Freude: "Dankbar, bei 26 Grad, Sonne und Meer zu chillen – anstatt bei zehn Grad und Regen in Deutschland." Die beiden Stars geben regelmäßig auf Instagram und TikTok Updates zu ihrem spannenden Vorhaben und zeigen ihren Followern die besichtigten Objekte sowie den Alltag zwischen Sonne und Strand.

Schon vor einer Woche überraschten die Realitystars mit einer freudigen Nachricht beim großen Wiedersehen der Sendung. Dort verrieten Antonia und Oliver stolz: "Ja, Leute, bei uns gibt es ein Happy End: Wir sind zusammen!" Die Gruppe am Set feierte das frisch verliebte Paar. Sogar Moderatorin Sophia Thomalla gratulierte zur neuen Liebe. Damals erzählte Antonia offen: "Wir wohnen eigentlich schon zusammen. Olli ist nach der Show eigentlich schon bei mir eingezogen und seitdem sind wir eigentlich immer zusammen."

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / oliver.ginkel, Instagram / antonia.rot Collage: Oliver Ginkel und Antonia Rot, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Oliver Ginkel