Antonia Rot verrät: Drogenabhängigkeit in der Reality-Welt

Antonia Rot, bekannt aus der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love, hat sich auf TikTok zu einem ernsten Thema geäußert. Sie reagiert auf die Frage eines Fans – nämlich, wie TV-Format-Teilnehmer, die an einer Drogenabhängigkeit leiden, die Dreharbeiten überstehen. Explizit ist von Kokain die Rede – für Antonia scheint die Antwort ganz klar zu sein: "Kurz gesagt, der Alkohol ist Ersatz. In Realityshows gibt es eigentlich immer Alkohol – in manchen weniger, in manchen mehr und manchmal auch ohne Ende, wie bei Germany Shore."

Die Blondine nimmt kein Blatt vor dem Mund und gibt einen ehrlichen Einblick in das Konsumverhalten einiger ihrer Kollegen. "Ich glaube, es ist offensichtlich zu erkennen, dass manche der Realitystars schon ziemlich alkoholabhängig sind oder Alkohol brauchen, um eben das zu kompensieren. Ich würde allgemein sagen, dass dieser Drogenkonsum und extremer Alkoholkonsum sehr normalisiert ist", gesteht sie. Viele Fans sind schockiert – in den Kommentaren unter ihrem Video werden schnell ein paar Vermutungen aufgestellt, auf wen das Verhalten, das Antonia beschreibt, zutreffen könnte. Andere nehmen die genannten Personen aber auch in Schutz und halten auch Antonias Behauptungen für schwierig. "Finde es aber genauso erschreckend, wie viele behaupten, dass irgendjemand was nimmt, nur weil man irgendein Verhalten erkannt haben möchte. Demnach nimmt ausnahmslos jeder was", schreibt ein Zuschauer.

Als Teilnehmerin solcher Formate hat sie wohl ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Im Jahr 2022 war sie selbst Teil von "Germany Shore" – dem ultimativen Partyformat, das dafür bekannt ist, dass seine Teilnehmer über die Grenzen schlagen. Selbst eingefleischte Reality-TV-Teilnehmer kamen bei diesen Dreharbeiten bereits an ihre Grenzen. So wie Danilo Cristilli (28), der nach seiner Zeit in der Shore-Villa offen über seine negativen Erfahrungen dort sprach.

Instagram / antonia.rot Antonia Rot, Realitystar

Instagram / antonia.rot Antonia Rot im September 2025

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Realitystar

