Legendärer Schlager-Manager Dieter Weidenfeld ist verstorben

Musik-Deutschland trauert um Dieter Weidenfeld: Der legendäre Manager ist am Samstag in München im Alter von 95 Jahren gestorben. Dies bestätigt laut Bild seine Tochter Dr. Nathalie Weidenfeld. Der gebürtige Kölner war eine prägende Figur in der deutschen Musikbranche und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Karrieren von Größen wie Howard Carpendale (79), Udo Jürgens (†80) und Matthias Reim (67). Letzterer nahm in einem Statement gegenüber der Zeitung Abschied von seinem langjährigen Manager und Berater: "Voller Dankbarkeit nehme ich Abschied von einem der letzten Gentlemen dieser Branche! Er war der väterliche Freund, der mich 25 Jahre begleitete und mich mit Rat und Tat zurück zum Erfolg führte! Er war der weitsichtige Architekt meiner zweiten Karriere! Danke für die Zeit mit dir, lieber Dieter, Ruhe in Frieden!"

Dieter war eine Legende hinter den Kulissen. Er begann seine Karriere bei Radio Luxemburg und wechselte später zu EMI Electrola, wo er Howard Carpendale zu seinem unglaublichen Durchbruch verhalf und ihm somit als Sänger den Weg ebnete. Auch international war der gebürtige Kölner äußerst erfolgreich: Er arbeitete mit Künstlern wie Harry Belafonte (†96) und Francoise Hardy zusammen. Neben seiner Tätigkeit als Manager war er als Regisseur, Produzent und Texter tätig.

Abseits der großen Bühnen liebte Dieter unter anderem das Fliegen. Der Privatpilot saß in Cessna und Hubschrauber, suchte privat aber auch auf dem Erdboden knifflige Züge – so beispielsweise am Schachbrett oder auf dem Tennisplatz. Er kochte mit Leidenschaft, galt als Genussmensch am Herd und im Restaurant. An seiner Seite standen seine Frau Valerie und seine Tochter Dr. Nathalie Weidenfeld sowie seine drei Enkelkinder.

Imago Dieter Weidenfeld, Manager von Matthias Reim

Getty Images Matthias Reim, November 2011

Imago Dieter Weidenfeld bei der Vorstellung von Howard Carpendales Album "Das alles bin ich" im Berliner Nikolaiviertel

