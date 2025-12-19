Aus Liebe wird Leben: Alessia Herren erwartet zweites Baby

Alessia Herren (23) hat einen rührenden Clip auf Instagram mit ihren Fans geteilt – mit einer tollen Neuigkeit: Die Reality-TV-Bekanntheit ist zum zweiten Mal schwanger! In dem veröffentlichten Video ist vor lauter Dunkelheit nur die Silhouette der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars–Teilnehmerin zu sehen. Doch die spricht Bände: Alessia präsentiert ihre bereits gewachsene Bauchmitte, die liebevoll von ihrer Tochter Anisa-Amalia einen Kuss bekommt.

Selbstverständlich darf auch der werdende Zweifachpapa in dem Verkündungsvideo nicht fehlen. Nachdem Alessias Babybauch von der Tochter einen Bussi bekommt, tritt auch ihr langjähriger Partner Can ins Licht und drückt seiner Partnerin einen Kuss auf die Stirn. "Überraschung, Überraschung. Wenn aus Liebe Leben wird, unsere Familie wächst. Baby Nr. 2 loading…", kommentiert die Tochter von Willi Herren (†45) ihren Beitrag stolz.

Anisa-Amalia ist bereits zwei Jahre alt. Die Kleine erblickte am 16. April 2023 das Licht der Welt. Für Alessia hat das Geburtsdatum ihrer Tochter eine ganz besondere Bedeutung. An diesem Tag, zwei Jahre zuvor hat sie ihren liebsten Papa das letzte Mal umarmt, bevor er am 20. April 2021 von ihnen ging. "Am 16.4. habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er gelebt hat. Zwei Jahre später, mit 21 Jahren, bin ich Mama geworden am 16.4.", gab sie bei ihrer Teilnahme im diesjährigen Dschungelcamp zu verstehen. "Geht was Schönes, kommt was Schönes", sage ihre Familie immer.

RTL / Stefan Behrens Alessia Herren, Schauspielerin

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia, Dezember 2025

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter Anisa-Amalia im Oktober 2023