Ausgeplaudert: Wandert schwangere Tanja Makarić bald aus?

Social-Media-Star Tanja Makarić (28) sorgt bei ihren Followern gerade für jede Menge Gesprächsstoff: In einer aktuellen Instagram-Story spricht die schwangere Influencerin offen darüber, dass sie sich ein Leben im Ausland sehr gut vorstellen kann. Auf die Frage eines Fans, ob sie bald umziehen werde, erklärt die 28-Jährige: "Ich möchte erst mal reisen und gucken, wohin uns der Weg führt" und betont, dass sie viele Orte sehen will, bevor eine endgültige Entscheidung fällt. Konkrete Länder oder einen Zeitpunkt nennt sie zwar nicht, doch sie macht deutlich, dass ein kompletter Neustart fern der Heimat für sie durchaus eine Option ist.

In ihrer Story beschreibt die werdende Mutter noch ausführlicher, wie sie sich diese mögliche Zukunft vorstellt. Besonders wichtig sind ihr dabei das Umfeld, die Sicherheit und ein harmonisches Leben für ihr Kind. Auch das Bildungssystem spielt für sie eine große Rolle: Zu gegebener Zeit sei es für sie ebenfalls entscheidend, wo das Schulsystem "am schönsten und besten" ist. Am Ende der Story lässt Tanja dann deutlich durchblicken, dass sie durchaus mit einem Auswanderungs-Gedanken spielt und fasst zusammen: "Ja, aber ich denke schon."

Eine Auswanderung würde auch zu ihrem Vorhaben passen, ihr Kind zweisprachig zu erziehen. Bereits vor einer Woche gab die Influencerin in einer Fragerunde auf Instagram Einblicke in ihre Pläne rund um den Nachwuchs. "Ja, ist auf jeden Fall in Planung, dass es mehrere Sprachen sind", verriet die Ex von Julian Claßen (32) ganz offen. Sie erklärte außerdem: "Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön, dass man das so weitergibt." Damit deutete sie an, dass ihr Partner offenbar eine andere Muttersprache spricht.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić mit Babybauch