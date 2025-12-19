Billy Crystal & Co. schützen die Kinder nach Reiner-Tragödie

Nach dem Tod von Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele haben sich ihre engsten Freunde aus Hollywood zu einem schützenden Kreis um die Kinder des Paares zusammengeschlossen. Jake, 34, und Romy Reiner (27) stehen nicht allein da in ihrer Trauer. Ein Insider berichtet bei People exklusiv: "Rob und Michele waren in Hollywood geliebt und ihre Freunde wie Billy Crystal und Albert Brooks sind wirklich wie Familie und erbittert beschützend." Diese Unterstützung geht weit über oberflächliche Beileidsbekundungen hinaus. Die Freunde haben ein umfassendes Netzwerk geschaffen, das den Kindern emotionalen Halt bietet und sie von der intensiven Medienaufmerksamkeit fernhält. Jake und Romy haben ein "riesiges Unterstützungssystem, auf das sie sich stützen können", wie die Quelle betont, und werden "niemals allein sein, während sie versuchen, damit fertig zu werden". Die beiden zeigen sich trotz des unvorstellbaren Schocks "unglaublich stark." Aus dem Umfeld ist zu hören, dass kleine Routinen – warme Mahlzeiten, Fahrdienste, ein stilles Wohnzimmer für Gespräche – den Alltag der Familie stützen.

Die enge Freundesgruppe von Rob hat ihre Trauer und Wertschätzung in einer gemeinsamen Erklärung zum Ausdruck gebracht, die das außergewöhnliche Leben und Wirken des Regisseurs und seiner Frau würdigt. Billy und seine Frau Janice unterzeichneten die Erklärung gemeinsam mit Albert und Kimberly Brooks, Martin Short (75), Alan und Robin Zweibel, Larry David und Ashley Underwood und weiteren Weggefährten. In der bewegenden Stellungnahme, die die AP teilte, heißt es: "Rob war auch ein leidenschaftlicher, mutiger Bürger, der sich nicht nur um dieses Land sorgte, das er liebte, er tat alles, was er konnte, um es besser zu machen, und mit seiner liebenden Frau Michele hatte er die perfekte Partnerin." Die Freunde betonten besonders Reiners Vielseitigkeit als Filmemacher und seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die das Publikum berührten. Die Erklärung beschreibt das Paar als "eine besondere Kraft zusammen – dynamisch, selbstlos und inspirierend" und schließt mit den ergreifenden Worten: "Wir waren ihre Freunde, und wir werden sie für immer vermissen."

Die Ereignisse vom 14. Dezember 2025 erschütterten Hollywood und die Filmwelt zutiefst. Rob und Michele wurden in ihrem Schlafzimmer mit mehreren Stichwunden tot aufgefunden, nachdem die Behörden zu einem medizinischen Notfall gerufen worden waren. Ihr 32-jähriger Sohn Nick, der seit seiner Jugend mit Suchtproblemen kämpfte, wurde noch in derselben Nacht verhaftet und inzwischen wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt. Nick erschien am 17. Dezember vor Gericht, wo sein Anwalt Alan Jackson sich weigerte, ein Plädoyer für seinen Mandanten abzugeben. Die Fortsetzung der Anklageerhebung wurde auf den 7. Januar verschoben. Ein Insider beschreibt die Auswirkungen auf Jake und Romy: "Es war natürlich ein riesiger Schock (...). Dieser Albtraum kam für sie aus dem Nichts, aber sie wurden seit dem Moment, als sie es erfuhren, mit Unterstützung umgeben." Rob hatte auch eine Tochter Tracy, 61, aus seiner ersten Ehe mit der verstorbenen Schauspielerin und Regisseurin Penny Marshall. Die laufenden Ermittlungen und der bevorstehende Prozess werden die Familie weiterhin belasten, doch ihre Hollywood-Familie wird ihnen Kraft geben.

Getty Images Rob Reiner und Billy Crystal, April 2019

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

