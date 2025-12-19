So bereitet Boris Becker Baby Zoë auf den Tennissport vor

Boris Becker (58) hat verraten, wie früh seine Tochter Zoë an den Tennissport herangeführt wird – und das, obwohl das Baby erst am 21. November in Mailand zur Welt kam. In der Talkshow "3nach9" schildert der frühere Wimbledonsieger, dass er die Kleine bereits mit auf den Court nimmt, wenn er mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) trainiert. Boris coacht Lilian inzwischen selbst, nachdem er bei einer Stunde mit ihrem bisherigen Trainer nicht länger nur zuschauen wollte. "Ich bin als Trainer bekannt, dass ich sehr streng bin und sehr viel auf Disziplin und Körperlichkeit schaue", sagt er in der Sendung und fügt lachend an: "Seitdem ist eine Stunde für sie relativ lang."

Der 58-Jährige beschreibt zudem, wie entschlossen zu Hause am Tennisweg gearbeitet wird. Lilian, so Boris, wünsche sich ausdrücklich, dass Zoë später ebenfalls zum Schläger greift. Er selbst setze kleine Impulse – mit einem Augenzwinkern auch bei der Händigkeit: "Ich bin natürlich ein bisschen unter Druck von zu Hause, denn meine Frau möchte, dass meine Tochter auch Tennis spielt." Er erzählt, dass er oft die linke Hand der Kleinen greife, um die Vorhand möglicherweise von Beginn an auf links zu prägen. Der Deal daheim: hohe Disziplin, klare Ansagen, viel Bewegung – Prinzipien, die Boris als Coach seiner Frau verfolgt und die er für den perfekten Einstieg in den Sport hält.

In den vergangenen Wochen war für die kleine Familie vor allem die Eingewöhnung mit Baby Zoë prägend. Boris berichtete in der Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen": "Die Nächte sind unterbrochen. Es ist teilweise laut." Auch wenn der Alltag dadurch ziemlich turbulent wurde, nahm die Tennislegende es gelassen. Lilian übernahm die Nachtschichten, Boris kümmerte sich morgens und abends um die gemeinsame Tochter. Für die Aufzeichnung der TV-Show machte der Sportstar allerdings eine Ausnahme. "Deswegen schlafe ich heute über Nacht im Hotel – und zwar durch", verriet er.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro, November 2025

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit Tochter Zoë Vittoria, November 2025

RTL / Annette Etges Boris Becker bei "2025! Menschen, Bilder, Emotionen"