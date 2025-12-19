Anderson Cooper lacht: So läuft CNN-Silvester mit Andy Cohen

Anderson Cooper (58) und Andy Cohen (57) haben zu Gast in Stephen Colberts (61) Show "The Late Show with Stephen Colbert" verraten, wie wild ihr gemeinsamer New-Year's-Eve-Countdown auf CNN wirklich abläuft – und was danach passiert. Anderson spottete, er scrolle in den letzten 30 Minuten der Live-Show durchs Netz, um zu checken, "auf welche Weise [Andy] uns wieder irgendwo reingeritten hat". Der Moderator erklärte weiter, er frage sich dann, ob am nächsten Morgen Schlagzeilen mit Andys Foto auftauchen. Zudem bestätigten sie in der Sendung ihres Kollegen: Auch in diesem Jahr moderieren Anderson und Andy am 31. Dezember live aus dem Times Square – zum neunten Mal in Folge. Laut CNN treten unter anderem Shakira (48), Brandy und Monica sowie Patti LaBelle auf, dazu werden Michelle Williams, Rebecca Romijn und Jerry O’Connell erwartet.

Wie tief an dem Abend ins Glas geschaut wird, erklärten beide mit einem Augenzwinkern. Andy sagte, die Tradition sei "ein Shot pro Stunde", räumte aber ein, dass der Plan später am Abend ins Wanken gerät. Anderson konterte: "Es ist ein Filmriss für mich" – der bereits "nach dem ersten" Shot beginne, wie er zugibt. Andy schilderte außerdem, er werde gegen 22:45 Uhr zum "Straight Man" der Show und "steuere das CNN-Schiff", weil er bei Anderson "das Lallen in seiner Stimme" höre. Nach dem letztjährigen Abend habe er den Kollegen zu Patti LuPones Afterparty "geschleift". Anderson gab zu, er erinnere sich "an kaum etwas", betonte aber: "Ich war voll unter Kontrolle. Ich erinnere mich nicht an viel, aber es war lustig."

Abseits der TV-Bühne verbindet die beiden mehr als die lange Sondersendung zum Jahreswechsel. Anderson und Andy sind seit Jahren befreundet und begleiten einander zu Premieren, Konzerten und privaten Feiern. Die Moderatorin Patti LuPone gehört zu den gemeinsamen kulturellen Fixpunkten, wie Anderson bei Colbert schwärmte: Ihr Empfang sei immer "so herzlich", sie selbst sei "fantastisch". Andy, der neben seiner Late-Night-Show auch Bücher veröffentlicht hat, gilt im Freundeskreis als der Antreiber, der spontane Pläne möglich macht. Anderson, der den Nachrichtensender-Alltag gewohnt ist, verlässt sich in solchen Momenten gern auf diese Energie.

Getty Images Anderson Cooper und Andy Cohen bei der Silvesterfeier am Times Square in New York City 2023/2024

Getty Images Andy Cohen und Anderson Cooper im Jahr 2018

Instagram / bravoandy Andy Cohen und Anderson Coopern mit ihren Kids