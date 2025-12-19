Jennifer Lawrence neckt Leo DiCaprio wegen junger Frauen

Jennifer Lawrence (35) und Leonardo DiCaprio (51) haben bei "Actors on Actors" von Variety für einen Moment gesorgt, über den das Netz spricht. In dem am Mittwoch, 17. Dezember, veröffentlichten Gespräch ging es um Leos neuen Film "One Battle After Another", in dem der Titanic-Star einen Vater einer Teenager-Tochter spielt. Jennifer, die mit Leo bereits 2021 für "Don't Look Up" vor der Kamera stand, nutzte die Gelegenheit für einen augenzwinkernden Kommentar und sagte lachend: "Ich habe es geliebt, dich als Vater zu sehen… Ich bin so traurig, dass du keine Teenager-Tochter hast. Du würdest großartig aussehen mit einer!", wie das Format zeigt. Leonardo lachte sichtbar verlegen und versuchte, die Situation zu überspielen, während die beiden allein im Studio sprachen. Die Tochter im Film wird von der 25-jährigen Schauspielerin Chase Infiniti verkörpert – ein Detail, das die Dynamik des Austauschs zusätzlich würzte.

Auf Reddit und anderen Social-Media-Plattformen explodierte die Diskussion. "Sie wusste genau, was sie tat", kommentierte ein User, während ein anderer hinzufügte: "Und ich denke definitiv, dass er auch wusste, was sie tat – er sieht verdammt unbehaglich aus." Ein dritter legte nach: "Jennifer Lawrence würde für Leo als uralt gelten, was für sich genommen verrückt ist." Die Anspielung war für alle offensichtlich: Leo ist berüchtigt dafür, ausschließlich Frauen in ihren Zwanzigern zu daten. Jahrelang war es ein Running Gag, dass der Schauspieler seine Beziehungen beendet, sobald seine Partnerinnen das 25. Lebensjahr überschreiten. Die Liste seiner Ex-Freundinnen liest sich wie ein Who-is-Who der jungen Modelwelt: Supermodel Gisele Bündchen (45) war gerade mal 20, als sie 2000 mit dem damals 26-jährigen Leo zusammenkam. Das deutsche Model Toni Garrn (33) war ebenfalls erst 20, als sie 2013 eine Beziehung mit dem mittlerweile 39-jährigen Schauspieler begann. Auch mit Bar Refaeli (40), Blake Lively (38), Erin Heatherton (36) und Gigi Hadid (30) waren die Turteleien schnell wieder vorüber. Leos aktuelle Freundin, das italienische Model Vittoria Ceretti (27), durchbrach dieses Muster: Die beiden sind seit 2023 zusammen.

Vittoria selbst gewährte im März in der französischen Vogue einen seltenen Einblick, wie sich die Beziehung anfühlt, wenn der Partner deutlich berühmter ist. "Sobald du mit jemandem zusammen bist, der eine größere Gefolgschaft hat als du, wirst du zur 'Freundin von' – oder zum 'Freund von'. Und das kann extrem nervig sein", sagte die Italienerin. Über Details spricht die Influencerin und Laufsteg-Schönheit ungern, doch sie beschrieb, wie sie mit Fans umgeht, die ihren Partner anhimmeln: "Es ist etwas, das man lernt. Wenn das, was du erlebst, real ist, wenn du weißt, dass ihr euch liebt, dann gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Denn Liebe schützt und gibt Vertrauen." Leo selbst hat sich zu der viralen Szene übrigens nicht geäußert – was auch niemand erwartet hätte. Der Hollywood-Star ist bekannt dafür, niemals auf Spekulationen oder Medienberichte über sein Privatleben zu reagieren. Jennifer, seit Oktober 2019 mit Cooke Maroney verheiratet, ist für ihren trockenen Humor und spontane Spitzen bekannt. Bei "Actors on Actors" prallten diese Temperamente aufeinander – und lieferten einen Moment, über den Fans noch lange reden dürften.

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei der "Don't Look Up"-Premiere in New York, Dezember 2021

ActionPress Leonardo DiCaprio und Toni Garrn im August 2013 auf Mallorca

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024