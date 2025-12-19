Antonia Hemmer lässt sich nach Kinderplanung sterilisieren

Antonia Hemmer (25) macht ihren Followern erneut Mut – und zugleich keinen Hehl aus ihrer Frustration. Die Reality-TV-Darstellerin teilte auf Instagram ein Bild ihres deutlich gewölbten Bauchs und schrieb dazu: "Leider weder schwanger noch vollgefressen. Endo lässt grüßen." In ihren Storys erklärte die Influencerin, dass sie Ende Januar wieder unters Messer muss. Der Eingriff soll in einer Klinik stattfinden, begleitet von einem Spiralenwechsel. Zusätzlich sollen bei der Operation erneut Gewebe und Endometriose-Herde entfernt werden. "Ich wünsche diese Krankheit wirklich niemandem. Sobald ich mit meiner Kinderplanung durch bin, lasse ich mich sterilisieren und fertig ist das Thema", betonte sie.

Zu der anstehenden OP kommt nun eine medikamentöse Behandlung: "Habe jetzt übrigens auch noch Antibiotikum bekommen, damit die freie Flüssigkeit aus der Gebärmutter abgeht. Der Körper schafft es nämlich scheinbar nicht alleine." Damit sind vorerst Fitnessstudio, Laufrunden und jede Art von Training gestrichen. "Heißt im Umkehrschluss wieder kein Sport und schonen für die nächsten Wochen", so Antonia frustriert weiter. Der Fokus liege bis zum OP-Termin auf Ruhe und Symptomkontrolle, um den Körper nicht zusätzlich zu belasten.

Schon vor etwa einem halben Jahr hatte Antonia offen von den Herausforderungen berichtet, die die Krankheit für sie mit sich bringt. Damals erklärte die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin: "Es wurden mehrere Stellen entdeckt und rausgeschnitten, zudem habe ich auch noch einiges an Verwachsungen gehabt, auch gerade rechts im Bereich meiner Blinddarmnarbe, die auch noch einmal komplett geöffnet und neu genäht wurde." Trotz des Eingriffs zeigte sich die Sportskanone damals erleichtert und betonte, wie froh sie über die rechtzeitige Behandlung war.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juli 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmers Bauch, Dezember 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Realitystar