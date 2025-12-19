So viel hat Anne Wünsche dieses Jahr mit OnlyFans verdient

Anne Wünsche (34) ist in diesem Jahr auf OnlyFans richtig durchgestartet. Laut BestFans-Ranking ist die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sogar die zweiterfolgreichste Erotik-Influencerin Deutschlands. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verrät sie, wie viel sie dieses Jahr damit verdient hat. "Allein mit OnlyFans werde ich dieses Jahr die Zwei-Millionen-Marke knacken und meinen Umsatz dort im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppeln", erklärt sie stolz und fügt hinzu: "Das ist schon enorm."

Anne ist mit diesem Ergebnis mehr als zufrieden – "vor allem als dreifache Mama", betont sie. "Mit meinem Körper auf diesem Niveau Geld verdienen zu können und dabei selbstbestimmt zu arbeiten, erfüllt mich sehr. Ich liebe diesen Job", macht sie deutlich. An das Aufhören verschwendet die 34-Jährige daher aktuell keinen Gedanken und möchte 2026 lieber noch mal so richtig Gas geben.

Neben erotischen Inhalten auf OnlyFans nutzt Anne auch andere Wege, um Geld in die Kassen der kleinen Familie zu bringen. So brachte sie im Herbst ihre eigene Sexpuppe auf den Markt und bewarb sie bei der Venus-Messe in Berlin. Vor Weihnachten sorgt sie auch mit sexy Geschenkideen für Aufsehen. "Das Highlight werden wahrscheinlich die Lollis mit freizügigen Motiven. So haben meine männlichen Follower nicht nur etwas zu sehen, sondern sogar etwas zu schmecken", verriet sie kürzlich in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023